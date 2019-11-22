Son Dakika Haberleri: MESKİ'nin ilçelerdeki altyapı çalışmaları devam ediyor
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MESKİ'nin ilçelerdeki altyapı çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Silifke Şubesine bağlı ekipler, Narlıkuyu, Göksu, Yeni ve Yeşilovacık mahallelerinde hat döşeme çalışmalarını tamamladı.

MESKİ'nin ilçelerdeki altyapı çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Silifke Şubesine bağlı ekipler, Narlıkuyu, Göksu, Yeni ve Yeşilovacık mahallelerinde hat döşeme çalışmalarını tamamladı.


MESKİ Genel Müdürlüğünün ilçelerdeki altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, MESKİ Silifke Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Silifke'de Narlıkuyu Mahallesi Tebelleş Sokaktaki vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak için 4 bin 200 metre içme suyu şebeke hattı ve 25 adet abone bağlantısını tamamlarken, Kale Sokaktaki vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere içme suyu şebeke hattı ile abone bağlantıları gerçekleştirdi.


Ekipler, Yeşilovacık Mahallesinde ise Tisan yolu üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattının sürekli arızalanması sebebiyle yaşanan soruna, yeni içme suyu şebeke hattı ile birlikte abone bağlantılarını yaparak son verdi. Göksu Mahallesinde de yağmursuyu hattındaki çökme sonucunda iki yıldır yaşanan yağmur suyu hattı sorunu, hattın rehabilitesi sağlanarak çözüme kavuşturuldu.


Ekipler, son olarak Yeni Mahalle'deki Silifke Fen Lisesi içerisinde kanalizasyon hattının ekonomik ömrünü tamamlanmasından dolayı yeni kanalizasyon abone hattı ve parsel baca bağlantısı yaparak, mahallenin kanalizasyon sorununu çözdü.


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin'in 13 ilçesinin altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Alkaç, "Silifke ilçemizin Narlıkuyu, Göksu, Yeni Mahalle ve Yeşilovacık mahallelerinde yaptığımız hat döşeme çalışmalarını tüm ilçelerimizde sürdürerek kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi. - MERSİN

Narlıkuyu, Silifke, Mersin, Göksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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