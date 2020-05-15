MESKİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün olağanüstü genel kurul toplantısının, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'de, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında yapılacağı bildirildi.



MESKİ'den yapılan açıklamada, genel kurulda iki madde görüşüleceği ifade edilerek, görüşülecek maddeler şöyle sıralarında; "Su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı ile ilgili olarak, 2020 yılı itibariyle uygulamaya giren ve gayrimenkul vergi değerinin yüzde 2'si olarak uygulanan oran üzerinden yapılan hesaplamanın yüzde 0,90 olarak uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde yer alan 100 milyon liralık iç borçlanma tutarının kullanılması gerekmiş olup, 100 milyon TL iç borçlanmanın yapılabilmesi ve krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere MESKİ Genel Müdürüne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi." - MERSİN