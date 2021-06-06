MESKİ'nin yeni tesisi lojistik ve üretim merkezi olacak - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde 22 bin 142 metrekarelik tesisi mülkiyetine kazandırırken, tesisin lojistik ve üretim merkezi haline getirileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesis içerisine kurulacak merkez ambar ile 13 ilçenin dağınık durumunda olan malzeme ve hammaddeleri dijital alt yapı veri ve stok sistemiyle kontrol altına alınacak. Böylelikle, tüm satın almaların tek merkezden teslimi yapılması ve stok kontrolü sağlanacak. Tesislerde kullanılan pompaların, trafoların, elektrik motorlarının revizyon ve bakımları yapılarak, kullanıma alınacak. Merkez içerisine HDPE boru üretim tesisi de kurularak, hem Büyükşehir Belediyesinin hem MESKİ tarafından kullanılan değişik çap ve ölçülerde boru üretilecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının kullandığı sulama borularından, üreticilere dağıtılan sulama borularına, MESKİ'nin kullandığı borulara kadar ürünler tesiste üretilmesi sağlanacak. Tesiste ayrıca sayaçların bakım-onarım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirilecek. MESKİ'nin hayata geçirdiği çalışmalarla mali yüklerini hafifletmiş olacak.

"Burası MESKİ'nin fabrikası olacak"

MESKİ Genel Müdürlüğünün Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulunun 2. Birleşiminde devam eden ve planlanan hizmet tesisleri bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Tarsus OSB'de aldığımız 22 bin 142 metrekarelik bir tesis. Bir banka ile anlaşmak suretiyle kamulaştırdık, çok da makul bir iş yaptık, çok da önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu aldığımız yeri de revize ediyoruz şu anda. Burayı lojistik üretim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bir anlamda burası MESKİ'nin fabrikası olacak. Şimdi bizim 13 ilçede depolarımız var ve dağınığız. Biz burada bir merkez ambar oluşturmak istiyoruz ve altyapı kurmak istiyoruz. Dijital bir alt yapı. Veri tabanımız olsun. Nerede, ne var şimdi bilinmiyor. Yani Anamur'da ne var bilinmiyor. Orada fazla fazla malzeme ama burada gereksiz alım yapılıyor ya da burada var orada gereksiz alım yapılıyor. Keyfe keder işler oluyor, el yordamıyla. Bir düzene sokacak. Bu bize yani buraya verdiğimiz para 20 kere çıkacak. Daha neler yapacağız burada? Bu merkezin içinde elektromekanik atölyemizi de oluşturuyoruz. Bu atölyede pompalarımızı, trafolarımızı, elektrik motorlarımızın revizyon ve bakımını yapıp kullanıma vereceğiz, kullanıma sokacağız" dedi.

"Kurumu da bir mali yükten kurtarmış olacağız"

Merkezin kendilerini önemli bir mali yükten kurtaracağını da ifade eden Seçer, "Daha derli, daha toplu, daha az maliyetli bir hale getirecek bizi. Tesiste sayaçların bakım, onarım ve yenilenmesini de yapacağız. Mekanik sayaç laboratuvarı da oluşturuyoruz. Şu anda arkadaşlar çalışıyorlar ve böylece bir mali yükten de yani bu laboratuvarı yaparak da bir mali yükten kurumu kurtarmış olacağız. Hem istihdam sağlanmış olacak hem 5'e mal ettiğimizi bundan sonra 2'ye mal edeceğiz, belki de 1,5'a mal edeceğiz. Böyle değerli bir çalışma. Her şeyden öte artık kurumun bir depo envanteri olacak" diye konuştu. - MERSİN