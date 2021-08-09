MESKİ, Şahna'nın 93 yıllık susuzluğuna son verdi - Son Dakika

MESKİ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır içme suyu hasreti çeken Erdemli ilçesi Şahna Mahallesi sakinlerini kaliteli içme suyuna kavuşturdu. 93 yıldır evlerinde içme suyu olmayan mahalle sakinleri, yıllardır hasretini çektikleri kaliteli içme suyuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yıllardır kronikleşmiş sorunları çözecek çalışmaları gerçekleştiriyor. MESKİ'nin yatırım tutarı 2 milyon 276 bin lira olan içme suyu imalatları kapsamında Üzümlü Mahallesinde bulunan mevcut su deposundan yapılan terfi merkezi ve yaklaşık 4,5 kilometre terfi hattı vasıtasıyla yeni yapılan 100 metreküp su deposuna içme suyu iletiliyor. Şahna deposundan döşenen yaklaşık 11,5 kilometre şebeke hattı olmak üzere toplam 16 kilometrelik içme suyu hattıyla mahalle sakinlerinin evlerine yeterli debide içme suyu temin ediliyor.

"Şahna köyünü şahane bir köy yaptı Başkanımız"

Şahna Mahallesi Muhtarı Cumali Toker, kuruluşundan bu yana Şahna'da hiç içme suyu olmadığını belirterek, "Bizim köyümüz 1928'de kurulmuş, 120 haneden oluşan 270 nüfuslu bir köy. Bizim daha önce şebeke suyumuz, içme suyumuz hiç yoktu, tarihimizde hiç olmadı. Vahap Seçer Başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren yoğun bir çalışmayla içme suyumuzu getirdi. Şu anda tüm köyümüzde evlerimizde içme suyumuz var. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Sevinçliyiz, mutluyuz. Hatta geçen gün bayramda ziyaretimize geldi, bizim sevincimizi paylaştı. Suyun aktığını kendisi de gördü. Memnuniyetimizi dile getirdik, kendisine teşekkür ettik. Daha önceki yıllarda içme suyu yokken bizim köyümüz çok sıkıntılıydı. Camide suyumuz olmazdı, mezarlıkta, evlerde su yoktu. Su hayattır. Şahna köyüne hayat veren Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Şahna köyünü şahane bir köy yaptı başkanımız" dedi.

"100 yıllık hasretimiz bitti"

Şahna Mahallesi sakinlerinden Nail Arı da yaşının 60'ya yaklaştığını belirterek, "Bu yılki kadar hiç mutlu olmadım. Kuraklığa rağmen Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum suyumuzu getirdi. Yoksa biz bu sene banyo yapamadığımız gibi susuz da kalacaktık. İçme suyumuz var çok şükür. İşten geldiğimizde duşumuzu alıyoruz rahatlıkla. Önceleri su biter diye duş alamıyorduk. Hanımlar çeşmelerde su arıyorlardı, bazen bulamıyorlardı. Binlerce şükür, 100 yıllık hasretimiz bitti. Başkanımız bize suyumuzu getirdi, bizi mutlu etti. Başkanımızın hizmetleri çok; köprü yaptı Üzümlü-Tol arasına. Yolumuzun şu anda çalışması devam ediyor, asfaltlama olacak. Zaten bir memlekette yolla, su olduktan sonra her şeyi çözeriz biz" diye konuştu.

"Şimdi herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sevinçli"

Mahalle sakinlerinden Ayşe Toker ise 1988 yılında gelin olarak Şahna'ya geldiğini, köyde tek çeşme olduğunu ve insanların çeşmeden evlerine su getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Mutfağını, tuvaletini, banyosunu, lavabosunu, bütün suyunu o çeşmeden taşımakla idare ediyordu köy. Bu çeşme birkaç sene önce kurudu. Köylüler suyu dereden traktörlerle, çapalarla, taşımayla, pet şişelerle, bidonlarla getirmeye başladılar. Şimdi onu da getiremez oldu köylüler. Muhtarlarımız o kadar çabaladı, o kadar müracaat etti, yıllarca gelmedi. Ama Vahap Seçer'in döneminde sağ olsun, Allah razı olsun köyümüze su geldi. O kadar rahat, o kadar mutlu, o kadar huzurluyuz. Hiç suyu olmayanlar, arabası olup getiremeyen insanlar vardı. O kadar mağdur insanlar vardı. O günler çok geride kaldı ama çok kötü bir yaşantıydı. Gençliğim su yollarında geçti. Her şeyimizi, çeşmeden taşıdığımız kaplarla idare etmek zorundaydık. Şimdi herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sevinçli. Bugünümüze çok şükür. Evimizde suyumuz akıyor. Bulaşıklarımızı, çamaşırlarımızı rahat yıkayabiliyoruz." - MERSİN