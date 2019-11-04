Son Dakika Haberleri: MESKİ standı Narenciye Festivali'nde ilgi gördü
Son Dakika Güncel MESKİ standı Narenciye Festivali'nde ilgi gördü

MESKİ standı Narenciye Festivali'nde ilgi gördü

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl 7'incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne katıldı.

MESKİ standı Narenciye Festivali'nde ilgi gördü, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl 7'incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne katıldı.


Festivalde stant açan MESKİ görevlileri, gelen ziyaretçilere Mersin'in içme suyu, suyun önemi ve tasarruflu su kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler verirken, su tasarrufunu anlatan broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vatandaşlara, MESKİ bünyesindeki çalışmaların da tanıtımı yapıldı. 3 gün süren festivalde MESKİ standı önünde Mersin Capoeira Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği'nin sunduğu capoeira dans gösterisi de öğrenciler ve ziyaretçiler tarafından merak ve ilgiyle takip edildi.


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Mersin'in tanıtımı adına bu ve benzer organizasyonlarda her zaman yer alacaklarını ifade ederek, "Narenciye şehri olarak anılan Mersin'in böyle önemli bir festivale ev sahipliği yapmasını çok anlamlı buluyorum. Biz de MESKİ Genel Müdürlüğü olarak gerek alt yapı çalışmalarına gerekse suyun önemi ve tasarruflu kullanılması için elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. MESKİ standımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Alkaç, Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde stantlarına bizzat gelerek ziyaret eden ve desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ'den 20 saatlik su kesintisi açıklaması: İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler
"Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor! Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:34:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MESKİ standı Narenciye Festivali'nde ilgi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]