MESKİ su faturası borçlarını yapılandırıyor - Son Dakika

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması' hakkındaki kanun kapsamında su borcu bulunan abonelerin borçlarının yeniden düzenleneceği bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamada, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Kanun kapsamında MESKİ abonelerinin 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk etmiş borçlarını yapılandırabileceği ifade edeline açıklamada, abonelere su borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık getiren bu düzenlemede, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki su ve atıksu gecikme zamları ve faizleri yerine, Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacağı kaydedildi.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen aboneler için açıklanan koşullar ise şu şekilde sıralandı; "Peşin ödemede, gecikme tutarı üzerinden yüzde 90 indirim sağlanacak. Taksitli ödemede, birinci ve ikinci taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde gecikme bedelinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Yapılandırılan tutarlarının peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitler halinde toplamda 36 ayda ödenmesi, gibi çok önemli imkanlar getirildi."

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen abonelerin en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü şubelerine başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı. - MERSİN