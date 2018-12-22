Son Dakika Haberleri: Meski Su Kesintisinin Sona Erdiğini Açıkladı

Meski Su Kesintisinin Sona Erdiğini Açıkladı

1 saat önce

Mersin'de merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinin bazı mahallelerde yaşanan zorunlu su kesintisinin sona erdiği açıklandı.

Meski Su Kesintisinin Sona Erdiğini Açıkladı, System.String[]
Mersin'de merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinin bazı mahallelerde yaşanan zorunlu su kesintisinin sona erdiği açıklandı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (MESKİ) yapılan açıklamada, Toroslar ilçesi Anıt Katlı Kavşağı yapım işi kapsamında, su borularının deplase çalışması ve boruların bağlantı çalışmalarının beklenen süreden önce tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda, Pazar gününe kadar sürmesi beklenen su kesintisinin sona erdiği açıklandı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 48 saat sürmesi beklenen çalışmanın 28 saat sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Söz konusu zorunlu su kesintisine sebep olan mevcut boruların deplase çalışması ile su kesintisi son bulmuş ve şehre su verilmeye başlanılmıştır. Suyun tüm vatandaşlara ulaşması, şebeke hatlarının işletme basıncına erişmesi ve vatandaşların su depolarına olan uzaklıklarına bağlı olarak değişmektedir" denildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:31 Kaynak: İHA

Toroslar, Mersin, Güncel
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