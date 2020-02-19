MESKİ, Taşucu'nun altyapı sorununu çözüyor - Son Dakika
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MESKİ, Taşucu'nun altyapı sorununu çözüyor

7 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke'nin Taşucu Mahallesinde yıllardır yaşanan kanalizasyon altyapı sorununu çözüyor.

MESKİ, Taşucu'nun altyapı sorununu çözüyor, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke'nin Taşucu Mahallesinde yıllardır yaşanan kanalizasyon altyapı sorununu çözüyor. MESKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz, "İhalesini yapacağımız kanalizasyon projesi sayesinde Taşucu Mahallesinde uzun yıllardır yaşanan altyapı sorunlarını çözeceğiz" dedi.


MESKİ Genel Müdürlüğü, Taşucu Mahallesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Taşucu Mahallesi Muhtarı Adnan Uysal ve mahalle sakinlerinin katıldığı toplantıda, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz tarafından Taşucu'nda MESKİ'nin yapacağı yatırımlar anlatıldı.


"Taşucu'nda yaşanan altyapı sorunlarını çözeceğiz"


Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz, halkı bilgilendirmek ve projeleri bizzat anlatmak için Taşucu Mahallesini ziyaret ettiklerini belirterek, "Buraya sadece sizlerle konuşmak için değil, sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yaptığımızı göstermeye geldik. İhalesini yapacağımız kanalizasyon projesi sayesinde Silifke ilçesi Taşucu Mahallesinde uzun yıllardır yaşanan altyapı sorunlarını çözeceğiz. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarında sıkıntı yaşanmayan bir sistem kuracağız. Çalışmalarımız sayesinde Taşucu'nda yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Mersin halkı, daha sağlıklı ve temiz bir denize kavuşacak" diye konuştu.


Kanalizasyon hattı bulunmayan ve foseptik çukurları ile altyapı ihtiyacının karşılandığı bölgelerde oluşan sorunlara son vermek amacıyla yeni hat döşeme çalışmalarını gerçekleştiren MESKİ'nin, Taşucu'nun yıllardır çözüm bekleyen kanalizasyon sorununun çözülmesi noktasında, atıksuları terfi merkezleri yardımıyla Silifke Atıksu Arıtma Tesisine iletecek projenin ihale aşamasına geldiği bilgisi, mahalle sakinlerini sevindirdi.


"Silifke ilçemize yakışır bir altyapıyı hizmete sunacağız"


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çözüm bekleyen sorunlara yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı. Alkaç, "Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan şehrimizin yine önemli noktalarından olan Silifke, hem kültürel hem de doğal güzelliklerimizin yayılması açısından çok stratejik bir ilçemiz ve turizm dünyasına açılan kapılarımızdan biridir. İlçelerimizin eksikliklerini gidermek bilinciyle hareket ederek, projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Biz vatandaşa hizmet için varız. Yeni yapacağımız proje ile birlikte bölgenin çok önemli bir eksiğini giderip, Silifke ilçemize yakışır bir altyapıyı hizmete sunacağız. Projemiz Silifke ilçemize ve Mersinli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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