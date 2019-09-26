Son Dakika Haberleri: MESKİ, TÜRKAK denetiminden başarıyla çıktı
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MESKİ, TÜRKAK denetiminden başarıyla çıktı

15 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Merkez Su Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) denetiminden başarıyla çıktı.

MESKİ, TÜRKAK denetiminden başarıyla çıktı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Merkez Su Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) denetiminden başarıyla çıktı.


MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Laboratuvarda uygun bir kalite yönetim sistemi kurulmuş ve vereceği hizmete uygun cihaz ve donanıma sahip, TS ISO EN/IEC 17025 standardının gerekliliklerini yerine getirme konusunda bilinçli ve deneyimli personel ile uluslararası geçerli metotlar kullanarak hizmet vermekte olup, çalışmalarına aynı kalitede devam ettiğini kanıtlamıştır" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Akreditasyon Kurumu, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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