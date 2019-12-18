MESKİ, uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 başarı elde etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel MESKİ, uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 başarı elde etti - Son Dakika

MESKİ, uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 başarı elde etti

6 saat önce

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı Atıksu Analiz Birimi, uluslararası yeterlilik testlerinde bu yıl da yüzde 100 başarı elde etti.

MESKİ, uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 başarı elde etti, System.String[]

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı Atıksu Analiz Birimi, uluslararası yeterlilik testlerinde bu yıl da yüzde 100 başarı elde etti.


MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Su Analiz Laboratuvarı Atıksu Analiz Birimi, 2019 yılında da "pH, klorür, askıda katı madde, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, yağ&gres, çözünmüş oksijen, toplam fosfor, toplam azot, nikel, çinko" parametrelerinde uluslararası karşılaştırma testleri düzenleyen iki farklı kurumun karşılaştırma testlerine katıldı. Merkez Su Analiz Laboratuvarı Atıksu Analiz Birimi, farklı kıta ve ülkelerden ortalama her parametrede yüzlerce akredite laboratuvarla aynı anda katıldığı tüm karşılaştırma testlerinde yüzde 100 başarı sağladı.


MESKİ açıklamasında, "Merkez Su Analiz Laboratuvarı, 5 kıtada 20 ülkeye referans malzeme veren, yıllık olarak bin 200'den fazla laboratuvarla çalışan, ISO/IEC 17043 standardı kapsamında yeterlilik testi düzenlemeye yetkin ve 30 yıldır hizmet sağlayan firmaların yeterlilik testlerinden başarı ile geçmiştir. Uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırmaları ve yeterlilik testlerini sağlayan ve güvenilir firmalardan olan bu iki kurumdan elde edilen başarıyla Merkez Su Analiz Laboratuvarımızın analizlerinin bir kez daha tüm dünyada geçerli ve güvenilir olduğu ispatlanmıştır" denildi.


Merkez Su Analiz Laboratuvarının, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardını başarıyla uygulayarak akredite olan ve uluslararası geçerliliği olan, güvenilir sonuçlar veren bir laboratuvar olduğu belirtilen açıklamada, "Laboratuvarımız, alanında iyi donanıma sahip, araştırmacı ve ilerleme kaydetmeyi hedef edinmiş teknik personele sahiptir. Laboratuvarımızın personeli, akreditasyonun devamlılığı için TÜRKAK'ın 4 yılda bir başarılı sonucu zorunlu kıldığı yeterlilik testlerine 2 yılda bir girerek, hem analiz kalitesini arttırmakta hem de bu konuda yaptığı işe ne kadar güvendiğini ispatlamaktadır" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı
Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
19:09 Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek" - Son Dakika
19:08 TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı - Son Dakika
19:08 TBMM Başkanı Şentop: FETÖ, PKK/YGP ile mücadele Türkiye'nin öncelikli güvenlik meselesi - Son Dakika
19:06 Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
19:01 Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:15:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MESKİ, uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 başarı elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]