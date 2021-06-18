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MESKİ, yağmur suyu hasadına başladı - Son Dakika

MESKİ, yağmur suyu hasadına başladı

18.06.2021 10:34
MESKİ, yağmur suyu hasadına başladı, System.String[]

Yenilikçi projeler hazırlamaya devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinden elde edilen suyu değerlendirerek, en verimli şekilde kullanımını sağlayacak.

Yenilikçi projeler hazırlamaya devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinden elde edilen suyu değerlendirerek, en verimli şekilde kullanımını sağlayacak. Prototip çalışma ile yağmur suyu hasadına da başlayan MESKİ, hasatla elde edilen suyu padok temizliği, genel saha temizliği ve peyzaj sulama işlerinde kullanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, arıtma tesislerinden elde edilen suyu verimli hale getirecek projeler hazırlıyor. MESKİ, prototip olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yağmur suyu hasadından elde ettiği suyu padok temizliği, genel saha temizliği ve peyzaj sulama işlerinde kullanıyor. Projeyi daha sonra Mersin genelinde de yaygınlaştırmayı amaçlayan MESKİ, temiz su tüketimini azaltmayı hedefliyor.

"Arıtmadan çıkacak nihai suların tarımda, peyzajda kullanılması son derece önemli"

MESKİ Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulunun ikinci birleşiminde her damla suyun önemli olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, arıtmadan çıkan arıtılmış suyun tarımda, peyzaj sulamada ve sanayide kullanılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yağmurlama sistemlerinden başlayıp, arıtmadan çıkacak nihai suların; tabi ki analiz değerlerine uygunluğu da tespit edilerek tarımda, peyzajda kullanılması son derece önemli. Burada bizim Soda Sanayi ile ilgili bir çalışmamız var. Şu anda da Akdeniz ilçe meclisimizde de imarda değişiklikle ilgili sanıyorum bir talep var, son aşamaya geldik. Biz 155 bin metreküp arıtılmış suyu normalde pompa marifeti ile denize deşarj yapıyorduk. Şimdi Soda A.Ş. ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde protokol aşamasına getirdik, artık son dokunuşlar. Bu suyun 55 bin metreküpünü bu firmaya vereceğiz. Hem bu su değerlenmiş olacak hem de bu firma Berdan'dan su alıyordu, soğutma yapıyordu; içme suyu, tarımsal suyu da bu şekilde kurtarmış oluyoruz. Yani o sanayide kullanılan yaklaşık yüzde 13'lük kısmın içinden bir sanayi tesisinin kullandığı 55 bin metreküplük suyu da çıkartıp almış oluyoruz."

3'te 1 oranında bir enerji tasarrufu sağlanacak

Suların derin deniz deşarjı yapılırken enerji harcandığından söz eden Başkan Seçer, "Bundan da kurtuluyoruz. 3'te 1 oranında da böyle bir enerji tasarrufuna gitmiş olacağız. Bu tabi ki bize hem mali hem de çevre açısından çok önemli bir katkı sağlamış oluyor. Yine Kızkalesi, Mezitli Arıtmada arıtılmış suyu hem tarımsal üretimde hem de orta refüj sulamasında kullanacağız. Bunu köylülerimize kullandırmayı düşünüyoruz tarımda. Zaten refüjler artık Karayolları Müdürlüğünün yol güzergahı ama bir bakımını biz devralmıştık geçtiğimiz yıl. Son çalışmaları tamamlıyor arkadaşlarımız. Yine örnek bir çalışma başlattık; Kaşlı'da hayvan barınağımız var biliyorsunuz. Bu bir proje, bir örnek, bir prototip. Yağmur suyunu hasat ediyoruz. Bunları da padok temizliği, genel saha temizliği ve peyzaj sulaması işlerinde kullanıyoruz. Bu örnek projemizi de zamanla Mersin'e yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - MERSİN

MESKİ, yağmur suyu hasadına başladı
MESKİ, yağmur suyu hasadına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Enerji, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MESKİ, yağmur suyu hasadına başladı - Son Dakika Ekonomi


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