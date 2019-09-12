MESKİ yetkilileri, Ankara'da Stratejik Planı anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) heyeti, Ankara'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililere 5 yıllık Stratejik Planı anlatarak fikir alışverişinde bulundu.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman ile MESKİ Genel Müdür Yardımcıları Ali Yılmaz ve İrfan Korkmaz'dan oluşan heyet, Ankara'da Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı ziyarete ederek, MESKİ'nin 2020-2024 Stratejik Planını anlattı. Beş yıl içinde yapılacak projelerin sunulduğu ziyarette, Mersin merkez ve Erdemli'ye su temini yapacak olan ve büyük önem arz eden Pamukluk Barajı Projesi konuları da masaya yatırıldı.



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle de görüşen MESKİ heyeti, 5 yıllık süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeleri konuştu.



Hayati projeler masaya yatırıldı



Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Liman, Ankara'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi. Stratejik Planda yer alan ve Mersin genelinde hayata geçirilmesi hedeflenen 27 içme suyu, 22 kanalizasyon, 9 yağmur suyu, 15 atıksu arıtma tesisi olmak üzere 77 proje ve özellikle aşırı yağışlarda taşkın sorunu yaşayan bölgeler hakkında önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Liman, DSİ ile içme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretimi gerçekleştirilecek olan Pamukluk Barajı konusun da görüşmelerde bulunduklarını ifade etti. Liman, "Mersin için büyük önem arz eden Pamuklu Barajı tamamlandığında oluşacak cazibe ile Mersin merkez ve Erdemli ilçesi ile daha uzak bölgelere su temin ve enerji tasarrufu sağlanması konusunda görüştük. Bu proje ile MESKİ abonelerine daha iyi hizmet verileceği konusunda bilgilendirmelerde bulunduk" dedi.



Liman, ayrıca MESKİ üst yönetimi olarak Mersin'deki kamu kurum ve kuruluşlardan oluşan paydaşların tekrar ziyaret edilerek, Stratejik Plan içerisine alınan projeler hakkında bilgilendirmelerin devam edeceğini kaydetti. - MERSİN