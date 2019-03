Mesleğe Adanmış 39 Yılın Ardından Doğum Gününde Emekli Oldu

Ahmet Sezer Ortaokulu Müdürü Celal Songur, eğitim ve öğretim hayatına adadığı 39 yılın ardından doğum gününde emekliliğe ayrıldı.Veda programına katılanlara seslenen Celal Songur, "39 yılını verdiğim milli eğitim camiasının bir ferdi olmaktan gurur duyduğum, çalışmaktan mutlu olduğum, çok sevdiğim öğretmenlik ve idarecilik görevimden 65 yaşımı doldurduğum için yaş haddinden emekli oldum. 30 Eylül 2011 yılında başladığım Ahmet Sezer Ortaokulu Okul Müdürlüğü'ne de veda ediyorum. Birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde yaptığımız çalışmalar ve işbirliğimiz neticesinde, ortaya koyduğumuz ürünler dikkate alındığında, hep birlikte güzel bir süreci tamamladığımızı düşünüyorum. Bu kadar yıl birlikte çalışmış olmanın doğurduğu haklar, mutlaka birbirimizin üzerinde mevcuttur. Haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Ben hakkımı helal ediyorum" dedi."Sizden öğreneceğimiz çok şey var"Celal Songur'dan sonra söz alarak duygularını aktaran matematik öğretmeni Sinem Ünal ise "Birlikte çalıştığımız 7 yıl içerisinde her yönüyle örnek aldığım müdürüm, son güne kadar sizden o kadar çok şey öğrendim ki. Son gün öğrencileri toplayıp, ayrı bir konuşma yapma inceliğini göstermeniz de 'Sizden öğreneceğim daha çok şey varmış' dedirtti bana. Bizim için çok hüzünlü bir gündü gerçekten ama ne mutlu ki böyle bir kalabalıkla ve böyle olumlu duygularla uğurlandınız. Bu karışık duygularla doğum gününüzü kutluyor, Feriha hocamla birlikte nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu seneler diliyorum. Her şeyin en güzeline layıksınız" ifadelerini kullandı.Türkçe öğretmeni Emel Fidan da, "İnsanlığı başta olmak üzere; çalışkanlığını, iş disiplinini, insanlara ve çocuklara bakış açısını, eğitime verdiği değer ve önemi, daha saymakla bitiremeyeceğim tüm erdemlerini Ahmet Sezer Ortaokulu kapısından girdiğim ilk günden beri hissettiğim, örnek aldığım Celal Songur, iyi ki doğmuşsunuz. Her zaman bende özel bir yeri olan değerli eşiniz Feriha hocamla birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, upuzun yıllar diliyor, ellerinizden öpüyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR