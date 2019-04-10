Mesleğe Yeni Başlayan ve 25 Yılını Doldurmuş Adli Personele Tebrik Belgesi

2018 yılı içinde yapılan sözleşmeli personel sınavında başarılı olup Antalya merkez ve mülhakat adliyelerinde mesleğe yeni başlayanlar ile memuriyette 25 yılını doldurmuş personele tebrik belgesi verildi.

2018 yılı içinde yapılan sözleşmeli personel sınavında başarılı olup Antalya merkez ve mülhakat adliyelerinde mesleğe yeni başlayanlar ile memuriyette 25 yılını doldurmuş personele tebrik belgesi verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasını taşıyan tebrik belgeleri, Antalya Adliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.



Adliye konferans salonunda düzenlenen törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar ile meslekte 25 yılını dolduran ve mesleğe yeni başlayan personel katıldı.



Törende, Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı birer konuşma yaparak, mesleğe yeni başlayan ve 25 yılını dolduran personeli tebrik ederek, adliye personelinin yargı içerisindeki önemine değindiler. İş ile ilgili motivasyonu artıran ve manevi değere sahip düzenlenen belgelerin, personele verilen önemi gösterdiği ifade edilerek yeni başlayan personelin gayretli ve öğrenmeye açık, 25 yılını doldurmuş personelin de öğretici ve kapsayıcı olmasını temenni ettiler.



Tören Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı tarafından mesleğe yeni başlayan 182 personele ve 25 yılını doldurmuş 112 personele tebrik belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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