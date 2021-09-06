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Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor - Son Dakika

Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor

06.09.2021 11:45

Eskişehir'de ailesine ait olan çay ocağında çalışan Burak Kuş, yaz kış demeden servis yapmak için günde yaklaşık 40 bin adım atıyor

Eskişehir'de ailesiyle birlikte işlettikleri çay ocağında çalışan 32 yaşındaki Burak Kuş, 9 yıldır bu mesleği yapıyor. Gerek dükkanın içindeki müşterilere gerekse çevre esnafa çay, kahve servisi yapan Kuş, mesleğinin zorluğuna göğüs geriyor. Yaz aylarının ayrı kış aylarının ayrı zorlukları olmasına rağmen günde 40 bine kadar ulaşan adım sayısıyla mesleğini severek yapıyor. Sıcaklığın arttığı günlerde çalışmanın zorluğunu yedek kıyafetler getirerek aşan Burak Kuş, kış aylarında ise sık sık hasta olmaktan kaçamıyor.

Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor

"GÜNLÜK 40 BİN ADIMA KADAR ULAŞIYORUZ"

Yaptıkları mesleğin zorluğundan bahseden Burak Kuş, günlük adım sayılarının 40 bine kadar ulaştığını belirtti. Yaz aylarında yedek tişörtler taşıdıklarını fakat kış aylarında hasta olmaktan kaçamadıklarını söyleyen Kuş, "Genel hatlarıyla müşteri portföyümüz 50 yaş ve üzerinden oluşuyor. Yaşlarından dolayı sabırsız oluyorlar. En çok zorlandığımız nokta bu oluyor. Genel olarak iyiler. Zaten standart kişilerden oluşuyor. Bizim dışarıya da servisimiz çok oluyor. Günlük 40 bin adıma kadar ulaşıyoruz. Genel olarak fiziki bir yorgunluk oluyor. Gündüz yoruluyoruz ama akşam olduğu zaman rahatız. Yaz aylarında günlük 2-3 tane tişört getiriyoruz. Terledikçe tişörtlerimizi değiştiriyoruz. Kışın da içerisi sıcak dışarısı soğuk olduğu için çok hasta oluyoruz. En büyük sıkıntımız bu oluyor. Soğuk havada dışarı çay götürüp içeri sıcak havaya girmek bizi sürekli hasta ediyor. Yağmurlu havalarda ayaklarımız sürekli ıslanıyor" ifadelerini kullandı.

Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor

"1 LİRA İÇİN MÜŞTERİNİN AYAĞINA 2 DEFA GİDİP GELİYORUZ"

Meslekte geçirdiği 9 sene boyunca işini severek yaptığını belirten Burak Kuş, 1 lirayı kazanmak için müşterilerine 2 defa gittiklerini dile getirdi. Günlük tempoları hakkında bilgi veren Kuş, şu sözleri kullandı:

"Askıda çayı 1 liraya satıyoruz. Müşteriye çayı götürüyoruz. Dükkana gelip bir süre sonra boşları almak için gidiyoruz. Yani 1 lira için müşterinin ayağına 2 defa gidip geliyoruz. Dışarıda 26 tane telsizimiz var. Telefonla sipariş verenlerde var. Günde dışarıya 600 bardağa yakın çay götürüyoruz. Günde 600 defa git gel yapmak yoruyor. Uzakta olan çay götürdüğümüz yerler de var. Bu iş sevmeden yapılmaz."

Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor
Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor
Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor
Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor

Eskişehir, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor - Son Dakika Ekonomi


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