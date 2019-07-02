'Mesleğim Geleceğim' projesinde tecrübeler konuştu

Türkiye'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, büyük önem verdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği Mesleğim Geleceğim Projesi'nin ikinci etkinliğini gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Prensipleri'nin (WEP's) imzacılarından olan Chassis Brakes International, Karacabey Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğinde başlayan Mesleğim Geleceğim projesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kızların sosyal yaşamda ve iş hayatında daha aktif bir şekilde yer alması hedefleniyor.

29 Nisan'da, ünlü Oyuncu\Sanatçı Ceyda Düvenci'nin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanın ardından kamuoyunda geniş yankı bulan proje, kızların mesleki eğitime eşit katılımının önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve meslek seçiminde geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıkma noktasında, önemli bir farkındalık oluşturmuştu.

'Mesleğin Gerçek Sahipleri Hikayelerini Anlatıyor, Kız Çocuklarının Mesleği Geleceği Oluyor' sloganıyla düzenlenen projenin 2. etabında ise birbirinden değerli konuşmacılar iş hayatı hakkında deneyimlerini paylaştı.

Çalışma hayatında kriter yetenek olmalı, cinsiyet değil

Karacabey Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı, projenin pilot bölgesi olarak son yıllarda mesleki eğitime yönelik farkındalık çalışmalarıyla adından söz ettiren Karacabey'i seçtiklerini söyledi.

Mesleğim Geleceğim Projesi ile özellikle ortaokullarda eğitim gören kız öğrencilerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi ve kadın istihdamının bu alanlarda artırılmasını amaçladıklarını belirten Yağcı, "Chassis Brakes International ailesi olarak, kadınların iş hayatına katılımının daha fazla olması ve cinsiyet ayrımı yapılmadan istedikleri bölümlerde çalışabilme özgürlüğünde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. 'Sen kadınsın, yapamazsın; o işten vazgeç' demek, bana kalırsa engellerin en büyüğüdür. Çalışma hayatında kriter yetenek olmalı, cinsiyet değil" dedi.

Ne yaparsan yap aşk ile yap

"Ne yaparsan yap aşk ile yap" mottosuna inandığını ifade eden Yağcı, kız işi ya da erkek işi diye ayrım yapmadan işin severek yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Yağcı, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması ve kadınların çalışma yaşamına daha fazla dahil olması gerektiğinin altını çizerek, "Hep birlikte her kesimde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşturulması, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının teşvik edilmesi ve kadınlara eşit şartlar sunulması gibi konularda el birliği ile adımlar atmamız gerekiyor. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alanda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Meslek lisesi mezunları avantajlı

Etkinlikte konuşan Chassis Brakes International Türkiye İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Çisil Güler de proje ile kız öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesini ve meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından kaynaklanan ön yargıların yıkılmasını hedeflediklerini söyledi. Güler, geçmiş yıllara oranla kızların daha fazla meslek lisesine yönelmeye başladığını dile getirerek, "Ancak yine de sayının yükselmesi gerekiyor. Firmalar da bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor ve toplumsal ön yargılar nedeniyle erkek işi olarak adlandırılan bölümlerde de artık kadın çalışanlara yer veriliyor ve imkân verildiğinde çok da başarılı oldukları gözlemleniyor. Örneğin Chassis Brakes International olarak firmamızda, kadınların talaşlı imalatta veya iş makinalarında çalışmasına imkân tanıyoruz. Bu tarz örnekleri çoğaltmak mümkün" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise böylesine anlamlı bir çalışmaya desten vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tip projeler ülkemiz ve Bursa için çok önemli. Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerimiz artık iş hayatına hazır bir şekilde çalışmaya başlayabiliyor. Mesleki eğitimin önemi fazlasıyla arttı. Biz de Karacabey Belediyesi olarak, meslek lisesi konusunda farkındalığı artıracak çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu noktada Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'ye rol model olacak çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor.Bu projenin de hem ilçemiz hem de Bursa ve Türkiye için son derece faydalı sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz" dedi.

Cinsiyet eşitliği masaya yatırıldı

Öte yandan, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panelde bir sürpriz de yapıldı. Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 650 öğrenci arasında bulunan 6 kız öğrenciden 3'ü olan Fatma Yüce, Sıla Tunç ve Elif Yüce, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sevgi Kesim ile moderatörlük yaptı. Panelde Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nur Soylu Yalçınkaya, AAG Makina ve Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Cantürk, Asil Makina İşletme Müdürü Sevda Kılıçkıran ile Dünya Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi deneyimlerini aktardı.

Kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, iş dünyasında kadına bakış hakkında açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Son yıllarda kadınların iş hayatındaki yeri gu¨n geçtikçe artmaya başladı. Günümüzde hem kadınların iş hayatına katılmasında hem de kadın yönetici kademesinde ciddi oranda artış oldu" dedi. Panelin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Nur Soylu Yalçınkaya, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda, somut örneklere de dayanan anlamlı bir eğitim verdi.

Panel sonunda Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından katılımcılara tablo hediye edilirken, Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı da bir başka sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli çocuklar tarafından yapılan hediyeleri takdim etti.