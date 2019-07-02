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‘Mesleğim Geleceğim’ projesinde tecrübeler konuştu

27 dakika önce

Chassis Brakes International, "Kızını meslek okuluna gönder, mesleği geleceği olsun!" sloganıyla başlattığı ve kamuoyunda da geniş yankı bulan 'Mesleğim Geleceğim' projesi ile ilgili etkinliklere tüm hızıyla devam ediyor.

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Chassis Brakes International, "Kızını meslek okuluna gönder, mesleği geleceği olsun!" sloganıyla başlattığı ve kamuoyunda da geniş yankı bulan 'Mesleğim Geleceğim' projesi ile ilgili etkinliklere tüm hızıyla devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:03 
Ekonomi
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