Mesleğin son çınarı - Son Dakika

Mesleğin son çınarı

10.12.2020 16:52
Mesleğin son çınarı, System.String[]

Eski dönemlerde rağbet gören sepet ve sepetçilik mesleği, Çarşamba ilçesinde şimdilerde önemini kaybetmeye yüz tuttu.

Eski dönemlerde rağbet gören sepet ve sepetçilik mesleği, Çarşamba ilçesinde şimdilerde önemini kaybetmeye yüz tuttu.

Eski dönemlerde pek çok rağbet gören sepet ve sepetçilik mesleği şimdilerde ise önemini kaybederken yerini teknoloji çağına bırakıyor. Yarım asırdan fazla sepete ve sepet satma işine hala daha nefes vermeye çalışan, mesleğinin son yıllarını yapan 80 yaşındaki Esnaf Abdul Erkan, "Sepet ve sepetçilik eski dönemlerde çok rağbet gören bir üründü. Erbağ'a ve Taşova'ya 5 kamyon sepet satardık. Öncelerde sepetçilik yapan çok yoktu. Şimdilerde ise yapanlarda bıraktı. Her yokuşun bir inişi vardır. Bugün pazara baktığımızda sepetin yerini poşet almış durumda. Eski dönemlerde fındık toplamak için sepet alırlardı şimdi fındık toplama makinası çıktı. Devir değiştikçe, ihtiyaçta değişiyor" dedi.

Çocukluğundan beri yaptığı sepetin malzemesinden ve yapılışından bahseden esnaf Abdul, "Sepet yapmak emek ister, sabır ve uğraş ister. Herkes yapamaz bu işi. Sepet palaz fındık ağacından yapılır. 1 adet sepet yapmak, bir gün sürüyor. Yarım asırdan fazla bu işi yapıyorum. Benden sonra da yapacak kimse yok. Bu işin son çınarıyım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Mesleğin son çınarı
Mesleğin son çınarı
Mesleğin son çınarı

Çarşamba, Fındık, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mesleğin son çınarı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev önderliğinde anlaşmalar için imza töreni düzenleniyor Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek
Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti         
17:18
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum         
16:58
Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi         
16:51
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı         
16:48
Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti         
15:50
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi         
14:47
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesleğin son çınarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei