Mesleğin son iki temsilcisi dostluklarıyla örnek oluyor - Son Dakika
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Mesleğin son iki temsilcisi dostluklarıyla örnek oluyor

6 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde ayakkabı tamirciliği ile geçimini sağlayan ve ilçede mesleğin son iki temsilcisi olan Sabahattin Öztürk ile Süleyman Fidan arasında rekabet yerine dostluk yaşanıyor.

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Manisa'nın Gördes ilçesinde ayakkabı tamirciliği ile geçimini sağlayan ve ilçede mesleğin son iki temsilcisi olan Sabahattin Öztürk ile Süleyman Fidan arasında rekabet yerine dostluk yaşanıyor. Birbirlerine 'Usta' diye hitap eden 40 yıllık ustalar yan yana dükkanlarda mesleklerini icra ederken ikisi de çıraksız çalışmaya devam ediyor.


Sanayinin gelişmesi ve insan nüfusunun artması sonucu yeni meslekler ortaya çıkarken bazı meslekler de yok olmaya yüz tutuyor. Manisa'nın Gördes ilçesinde sadece iki ayakkabı ustası mesleğini icra ediyor. 60 yaşında olan Süleyman Fidan ve 53 yaşındaki Sabahattin Öztürk, 40 yılı aşkın süredir ayakkabı tamirciliği ile geçimini sağlıyor.


Birbirlerine 'Usta' diye hitap ettiklerini dile getiren Süleyman Fidan, "40 yılı aşkın süredir ayakkabı tamirciliği yapıyorum. İlk yıllarda ayakkabı imalatı da yapıyordum ama artık sanayinin gelişmesi sonucu imalat işini yapmıyorum. Sadece ayakkabı tamiratı, boyama ve ayakkabıya ait küçük parçaları satıyoruz. Bu meslekle 3 tane çocuk yetiştirdim. Allah'a şükür hala ekmeğimiz çıkıyor. Yan komşum Sabahattin Usta ile yıllardır birlikte yan yana çalışıyoruz. Aramızda hiç rekabet olmadı. Aksine birbirimize 'Usta' diye hitap ederiz. Bir malzememiz bittiği zaman birbirimizden tedarik ederiz" dedi.


Çıraksız çalışıyorlar


Çoğu eski mesleklerde olduğu gibi ayakkabı tamirciliğinde de çıraksız çalıştıklarını dile getiren Sabahattin Öztürk ise şunları söyledi:


"Gördes'te bu işi yapan iki usta kaldık. Yan yana uzun yıllardır çalışıyoruz. Şimdiye kadar hiç sorun yaşamadık. Allah ömür verdiği müddetçe de mesleğimizi icra etmeye çalışacağız. Unutulmaya yüz tutmuş bu meslekte çırak bulmak zor. Bizden sonra bu mesleği Gördes'te kim icra eder bilmiyorum." - MANİSA

Sabahattin Öztürk, Manisa, Gördes, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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