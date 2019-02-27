Son Dakika Haberleri: Mesleğin Son Temsilcileri

Mesleğin Son Temsilcileri

52 dakika önce

Samsun'da 35 yıllık ayakkabı ustası Nuri Başar, ayakkabı mesleğinde yeni ustaların yetişmediğini söyledi.

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Samsun'da 35 yıllık ayakkabı ustası Nuri Başar, ayakkabı mesleğinde yeni ustaların yetişmediğini söyledi.

35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 52 yaşındaki Nuri Başar, fabrikasyon ayakkabının mesleği olumsuz etkilediğini belirtti. Samsun'da sayılı ustanın kaldığını ifade eden Başar, meslekte artık çırak yetişmediğini vurguladı.

"Mesleğini hakkıyla yapan ekmeğini kazanır"

Eskiden işlerin daha iyi olduğunu belirten Başar, "Eskiden bayramlarda sabaha kadar çalışırdık. Şimdi elhamdülillah işler iyi ama eskisi gibi değil. Mesleğini hakkıyla yapan ekmeğini kazanır. Kim olursa olsun önemli olan işini iyi yapmak. Eskiden kösele ayakkabı vardı. Kösele kalmadı. Kösele olsa da usta yok. Artık her şey fabrikasyona döndü. Eskiden yapılan ayakkabılar daha dayanıklıydı. Meslekte kimse kalmadı. Eski ustalarımızın çoğu öldü. Samsun'da çok az usta kaldı. Çırak da yetişmiyor. Mesleğin son temsilcileri biziz" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:04 Kaynak: İHA

Samsun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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