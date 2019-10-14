Son Dakika Haberleri: Mesleğin son temsilcileri teknolojiye direnmeye çalışıyor
Son Dakika Genel Mesleğin son temsilcileri teknolojiye direnmeye çalışıyor

Mesleğin son temsilcileri teknolojiye direnmeye çalışıyor

2 saat önce

Mesleğin son temsilcileri teknolojiye direnmeye çalışıyorSAMSUN - Samsun'da, demircilik mesleği teknolojiye direnmeye çalışırken mesleğin son temsilcileri artık çırak bulamıyor.

Mesleğin son temsilcileri teknolojiye direnmeye çalışıyor

SAMSUN - Samsun'da, demircilik mesleği teknolojiye direnmeye çalışırken mesleğin son temsilcileri artık çırak bulamıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Demirciler Arastası'nda bulunan demirci ustalarının sayısı son 10 sene içerisinde 36'dan son 9'a düştü. En eski mesleklerden biri olan demircilik günümüzde teknolojiye yenik düşerek kaybolmaya yüz tutuyor. Baltadan nala kadar birçok malzemenin üretildiği Demirciler Arastası'nda çalıştıracak çırak da yetişmiyor. Birçok kişi babandan kalan bu mesleği icra etmeye çalışırken mesleğin ileride ne olacağı konusu merak ediliyor.

"Günden güne demircilik bitiyor"

Demircilik mesleğinin bitmek üzere olduğunu belirten demir ustası 55 yaşındaki Ahmet Pişkin, "Eskiden dükkanlarda işçi bolluğu vardı. Bir demirci dükkanında 3- 4 kişi çalışıyordu. Şu an tek kişi çalışıyor. Günden güne kayboluyor. Vezirköprü'de şu an sadece 9 kişi kaldı. Bizler ise bu mesleğin son temsilcileriyiz" dedi.

"Son kuşağım benden başkada yok artık"

Yetiştirecek kimseyi bulamadığı ifade eden 51 yaşındaki Hüseyin Zaim, "İlk olarak dedem demirciydi sonrasında babam ve şimdi ben bu demircilik mesleğini yapıyorum. Son kuşağım, benden başkada yok artık. Oğullarım başka alanlara yöneldiler. Ben ilkokul zamanımda çırak olarak başladım. Babam vefat ettikten sonra dükkanı ben devraldım. Benden sonrada kapanacak çünkü çalışacak, yetişecek kimse yok" diye konuştu.

Mesleğin son temsilcileri teknolojiye direnmeye çalışıyor

Demircilik, Vezirköprü, Samsun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı
Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin operasyonunu durduracak durumda değiliz Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 12:07:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mesleğin son temsilcileri teknolojiye direnmeye çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]