Mesleğini 40 yıldır sürdüren Avanoslu çanak ustası dekoratif küp üretiyor - Son Dakika

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde 40 yıllık çanak ustası Mustafa Yazıcı, dekoratif amaçlı küp imal ediyor.

Asırlardır çanak üretimi yapılan Avanos'ta, toprağı sanata dönüştüren ustalar, kullanıma uygun çeşitli ürünler ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Geçmişte erzak depolamak amacıyla talep edilen ancak teknolojinin gelişimine paralel olarak kullanımdan çıkarılan çanak küpler ise artık çok az sayıda ve dekoratif amaçlı üretiliyor.

İlçedeki atölyelerde ortaokul çağlarından beri üretim yapan 52 yaşındaki Mustafa Yazıcı, AA muhabirine, tarih boyunca, evlerin ambar ve mutfaklarının vazgeçilmezlerinden olan küplerin artık talep görmediğini söyledi.

Bu nedenle birçok ustanın küp üretmediğine dikkati çeken Yazıcı, kendisinin ise küplerin tarihe karışmaması, dekor amacıyla da olsa kullanılmasını sağlamak adına imalata devam ettiğini anlattı.

Yazıcı, ustaların kebap testisi, bardak, tabak gibi küçük malzemeler ortaya çıkardığını, büyük boy malzemelerin zahmetli olduğu için çok yapılmadığını dile getirdi.

Çeyrek asır öncesine kadar ilçedeki tüm atölyelerde küp ustası istihdam edildiğini anımsatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Küpün yapımı biraz zor, ustalar uğraşmak istemiyor. Genelde testi ve küçük çanak malzemeler yapıyorlar. Gençler ilgi göstermiyor, meraklı olan yok. Başladığımda 40 atölye vardı. Her atölyede bir usta mutlaka küp yapardı ve siparişe yetişmezdi. Şimdi ise yapan kimse kalmadı. Küpler kuru bakliyat, turşu ve sirke için kullanılırdı. Şimdilerde ise otellerin bahçelerinde dekor amaçlı kullanılıyor. Bazı tesisler için 200 küp siparişi aldım şimdi onları imal ediyorum. Küp, üç parça halinde yapılır. 40'ar santimetre veya talebe göre daha uzun yaparız. Yaptıkça güneşte kurutup üst üste ekleriz, kuruttuktan sonra talaş ateşiyle ısınan fırında 870 derecede pişiriyorum. Bu sıcaklıkta pişmesi dayanıklılığını artıyor."

Yazıcı'ya atölyedeki çalışmalarında yardım ederken eski şarkıları seslendiren emektar ustalardan Yaşar Davarcı (83) da geçmişte küplere olan rağbetin çok fazla olduğunu, at arabasıyla köylere giderek satış yaptıklarını belirtti.