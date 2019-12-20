Mesleğini minyatür semer yaparak yaşatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mesleğini minyatür semer yaparak yaşatıyor - Son Dakika

Mesleğini minyatür semer yaparak yaşatıyor

6 saat önce

MANİSA'da yaşayan semer ustası Osman Zeybek (78), yok olmak üzere olan mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalışıyor.

Mesleğini minyatür semer yaparak yaşatıyor, System.String[]

MANİSA'da yaşayan semer ustası Osman Zeybek (78), yok olmak üzere olan mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalışıyor.

Sarıgöl'de yaşayan 2 çocuk babası Osman Zeybek, 16 yaşında çırak olarak semerci ustası yanında çalışmaya başladı. Zeybek, 3 yıl sonra kendi dükkanını açtı. Kısa bir süre sonra askere giden Zeybek, döndükten sonra 16 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürdü. 62 yıldır semercilik yapan Zeybek, motorlu taşıtların yaygınlaşması ile birlikte at, eşek gibi yük hayvanlarına ihtiyaç kalmadığını belirterek, "1957 yılında Sarıgöl'de 12 semerci dükkanı vardı. Benim çalıştığım dükkanda 5 çıraktık. Benim ilk dükkanımı açtığım yıllarda, yörede tütün dikimi çok yapılıyordu. Üreticiler mahsulünü at ve eşekle taşırdı. Sonraları sepetli motosikletler çıktı. Öyle olunca da at ve eşeklere iş düşmez oldu. Bizim meslek de her geçen gün kan kaybedip, gözden düştü. Şimdi zaman zaman, kalan az sayıdaki hayvan sahibi, semer için bize geliyor. Yeni semer siparişi veren çok ender çıkıyor. Sarıgöl'ün yanı sıra Alaşehir, Buldan ve Eşme ilçelerinden semer tamiri için gelenler oluyor" dedi.

Yok olmak üzere olan mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalıştığını vurgulayan Zeybek, "Önce tahtadan iskeletini hazırlıyorum. Sonra içini sazlıklarla doldurup, deri veya kumaş ile kaplayarak semerleri hazırlıyorum. Ardından da renkli boncuklarla süslüyorum. Büyüklüğüne göre bir semeri 2 ile 7 gün içinde hazırlıyorum. Artık eski işler olmadığı için sipariş üzerine çalışıyorum. Ancak çoğunlukla hediyelik olan minyatür semerler yapıyorum. Minyatür semerlere ilgi büyük oluyor. Ev, iş yeri ve araçlarda dekoratif amaçlı kullanılıyor. Mesleğimi devam ettirdiğim için bu bana haz veriyor. Gücüm yettiğince semer yapmaya devam edeceğim" dedi.

Biri çiftçi, diğeri ise beden eğitimi öğretmeni olan iki oğlu olan Sarıgöl'ün tek semercisi Osman Zeybek, oğullarının baba mesleğini tercih etmediğini de söyledi. Zeybek, yaptığı eşek semerlerini 300, at semerlerini 500, minyatür semerleri ise tanesi 150 liradan satıyor.


Sarıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

62 yaşındaki usta, yok olmaya başlayan mesleğini semer yaparak yaşatıyor
Karaman ev kadını destekle zeytinyağı üretip, ihraç etmeye başladı Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı

Son Dakika Haberleri
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
15:55 Döşemealtı Belediyesi'nden örnek geri dönüşüm standı - Son Dakika
15:55 İpekyolu'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika
14:56 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
14:38 Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:05:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mesleğini minyatür semer yaparak yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]