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"Mesleğini robotlara kaptırmayacak bir nesil yetiştirmek mümkün" - Son Dakika

"Mesleğini robotlara kaptırmayacak bir nesil yetiştirmek mümkün"

27.07.2021 10:19

Çocukları geleceğe hazırlamak için 21. yüzyılın yetkinleriyle donatmak gerekiyor"Çocukların gelecekteki mesleklerini bilmiyoruz"İSTANBUL, - Dijital dönüşüm yalnız meslekler değil, eğitim sistemi için de yeni gereklilikler ortaya koyuyor.

Çocukları geleceğe hazırlamak için 21. yüzyılın yetkinleriyle donatmak gerekiyor

"Çocukların gelecekteki mesleklerini bilmiyoruz"

İSTANBUL, - Dijital dönüşüm yalnız meslekler değil, eğitim sistemi için de yeni gereklilikler ortaya koyuyor. Yaşanan dönüşümün parçası olabilmeleri için, çocukların 21. yüzyılın yetkinleriyle donatılması gerektiğine dikkat çeken Hibrit Çocuk Kurucu Ortağı Buse Burdurlu "Çocukların gelecekteki mesleklerini bilmiyoruz ancak doğru bir eğitim programıyla onları geleceğe hazırlamamız mümkün" dedi.

Pandemide hız kazanan dijital dönüşüm en az mevcut iş kolları kadar geleceğin mesleklerini de etkiledi. McKinsey tarafından hazırlanan "İşimizin Geleceği" raporuna göre, mevcut teknolojiler dünya genelindeki işlerin yüzde 50'sinin otomasyonla yapılmasına olanak tanıyacak nitelikte. Türkiye'de ise her 5 meslekten 3'ü yüzde 30 oranında otomatize edilebilir durumda. Dijital dönüşümle birlikte bilhassa çağımız çocuklarının gelecekte yapacağı mesleklerin ve başarılı olabilmek için sahip olmaları gereken yetkinliklerin de hızla değiştiğini söyleyen eğitim kurumu Hibrit Çocuk'un Kurucu Ortağı Buse Burdurlu, "Eğitim çağındaki çocukları geleceğe hazırlama noktasında hem veli hem de öğrencilerin endişeli olduğunu görüyoruz. Çünkü dijital dönüşüm kapsamında uzun vadede gelmeyi öngördüğümüz noktaya bir yıl gibi kısa bir sürede ulaştık ve bu durum geleceğin meslekleri konusunda bir belirsizlik ortamı yarattı. Çocukların gelecekteki mesleklerini bilmiyoruz ancak doğru bir eğitim programıyla onları geleceğe hazırlamamız mümkün" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKANIN MESLEĞİNİ ELİNDEN ALAMAYACAĞI BİR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Hibrit Çocuk olarak çocuklara 21. yüzyılın yetkinlerini kazandırmaya yönelik bir eğitim programı sunduklarına değinen Buse Burdurlu, "Dijital çağın gerekli kıldığı beceri ve deneyimleri edinmiş, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 5-17 yaş arası öğrencilerimize, teknoloji ve üretim, tartışma becerisi, yaratıcılık, psikoloji ve fiziksel aktivite alanlarında birçok ders sunuyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur danışmanlığıyla hazırladığımız müfredat doğrultusunda ku¨resel rekabete hazır, multidisipliner ve dijital okuryazarlığı olan, zorlukları, fırsatları ve sorunları birden fazla bakış açısıyla görebilme becerisine sahip ve daha da önemlisi yapay zekanın mesleğini elinden alamayacağı bir nesil yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

21. YÜZYILIN YETKİNLİKLERİNİ KAZANDIRARAK ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAMIZ MÜMKÜN

21. yüzyıl yetkinliklerinden bahseden Burdurlu, "Esneklik, sorun çözme ve eleştirel düşünme, yaratıcılık, evrensellik, teknoloji okuryazarlığı ve çok disiplinli bakış açısının yanı sıra; bilim ve matematik becerileri, sosyal beceriler ve iletişim becerileri 21 yüzyılın yetkinlikleri arasında yer alıyor. Öğrencilere sorgulamayı, tartışmayı öğreten ve eleştirel bir düşünce yapısı kazandıran bir eğitim sistemi sunmamız, dijital çağ için kaçınılmaz olan teknolojik ve bilişsel yeteneklerini geliştirmemiz şart. Diğer bir deyişle teknoloji okuryazarı, elindeki veriyi doğru kullanmayı bilen, inovasyon becerisine ve yaratıcılığa sahip ve değişen dünya dinamiklerine karşı daima esnek bireyler yetiştirmeliyiz" dedi.


Mesleğini robotlara kaptırmayacak bir nesil yetiştirmek mümkün
Mesleğini robotlara kaptırmayacak bir nesil yetiştirmek mümkün

geri dönüşüm, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Mesleğini robotlara kaptırmayacak bir nesil yetiştirmek mümkün' - Son Dakika


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