Mesleğini yarım asırdır ilk günkü hevesle yapıyor - Son Dakika

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da koltuk döşemeciliği yapan 61 yaşındaki Metin Yaprak, 50 yıllık mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor.

Doğduğu, büyüdüğü ve meslek öğrendiği mahallede geçimini sürdüren, aynı zamanda harabe denilen, çöpe atılan koltukları alıp onaran Metin Yaprak, bu işi yapan nadir insanlardan olduğunu, çırak yetiştiremediklerini söyledi. Bu işe 11 yaşından başladığını belirten ve çırak yetiştirmekte zorlandığını vurgulayan Yaprak, "50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Eski koltuk takımlarının kumaşlarını değiştirip yeniliyorum, modellerini değiştiriyorum. Şu anda çırak yetiştiremiyoruz, biz son nesil olarak kaldık. Bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çırak istediğimiz halde bulamıyoruz" dedi.

Mesleğin yavaş yavaş kaybolduğunu söyleyen Yaprak, "5 yıla kadar bu işi yapan kalfa ve usta bulunmayacak. Biz Antakya'da 3 kişiyiz şu an. En büyük olan benim, benden sonra 2 kişi daha bu mesleği yapıyor" ifadelerini kullandı.

Mesleğin kaybolmasını istemeyen Yaprak, "Modeli geçti atılsın denilmesin. Tamir yapılıp kullanılsa daha iyi olur. Hem meslek devam eder hem işçi yetişir hem de para kazanılır. Biz çok şükür yine para kazanıyoruz ama nesil yetişmiyor" diye konuştu. - HATAY