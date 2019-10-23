Isparta'da kalaycılığın son temsilcilerinden Adnan Tunçoğlu, ata yadigarı mesleğini iki asırlık dükkanında ayakta tutmaya çalışıyor.

Ailesinin beş kuşak önceki temsilcisi Piroğlu Osman ustadan kendisine kadar uzanan mesleğini sürdürmeye çalışan Tunçoğlu, iki asırlık dükkanında kırık yıldır çalışmaya devam ediyor.

Gelişen teknolojiyle her yıl biraz daha önemini yitiren kalaycılığın Isparta'daki son temsilcisi olan Tunçoğlu, 10 yaşında başladığı ata mesleği sayesinde ev sahibi olmanın ve 3 çocuğunun eğitim almasını sağlamanın gururunu, huzurunu yaşıyor.

Kalaycılık mesleğinin yanı sıra babasından devraldığı Çelebiler Mahallesi muhtarlığı görevini de 10 yıldır üstlenen Tunçoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sağlığında kent merkezindeki Kaymakkapı mevkisine dikilen heykelini 13 yıl aradan sonra dördüncü kez parlattı.

"Kanaat eden her zaman için kazanır"

Tunçoğlu, AA muhabirine, mesleğine başladığında kentte on kalaycı bulunduğunu, şimdi tek kalaycı olarak işine devam ettiğini söyledi.

Kalaycılığı yaşatmak ve geliştirmek için çabaladığını aktaran Tunçoğlu, çırak ve kalfa bulmakta zorlandığını dile getirdi.

Dükkanındaki kalay ateşinin sönmesini istemediğini anlatan Tunçoğlu, şunları dile getirdi:

"Zamanım yettiğince, sağlığım el verdiği sürece bu mesleği ayakta tutacağım. Maalesef zorlu ve meşakkatli olan bu işi yapmak isteyen artık çok az. Zanaat, kanaattir. Kanaat eden her zaman için kazanır. Elhamdülillah biz kanaat ediyoruz. Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün çırak olsaydı, çırağın çırağını geçindirecek iş var. İş yok diyenler genelde rahat para kazanma yollunu arayan kişilerdir. Bu nedenden iş bulamıyorlar. Gençler sanayide meslek öğrenseler işsizlik olmaz. Bir yere gittiğim de orada gözlerim hep meslektaş arar. Bulamadığım zaman üzülüyorum. Üretim yapmamız lazım, üretim yapmadığımız sürece tüketim toplumu oluruz."