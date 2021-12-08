Üye Girişi
ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor

08.12.2021 13:40

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çırak olarak tenekeciliğe başlayan 73 yaşındaki Fikret Ilgın, 61 yıldır mesleğine devam ediyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çırak olarak tenekeciliğe başlayan 73 yaşındaki Fikret Ilgın, 61 yıldır mesleğine devam ediyor.

Fikret Usta, ilçedeki Sobacılar Arastası'nda yarım asırdan fazla süredir çalıştığı 10 metrekarelik dükkanında soba borusu üretiyor.

Dükkanından tokmak sesleri yükselen Ilgın, mesleği sayesinde iki çocuğunu büyüttü.

Ilgın, kazancıyla biri üniversiteye hazırlanan, diğeri ise Çankırı'da hemşirelik öğrenimi gören torunlarının eğitimine de destek sağlıyor.

Mesleğini gelecek nesillere aktarma mücadelesi veren Fikret Ilgın, AA muhabirine, 1960'ta çırak olarak başladığı tenekecilikte 7 yılın sonunda usta olduğunu söyledi.

Askerliğini tamamlamasının ardından mesleğine devam ettiğini anlatan Ilgın, şöyle konuştu:

"Aynı dükkanda, 10 metrekarelik dükkanımda yıllardır çalışıyorum. Çocuklarımı burada çalıştığım, kazandığım parayla evlendirdim. Bir dükkanım, bir evim ve bir arabam var. 40 yıldır kazandığım para bu. Soba, kovalı soba, kuzine gibi ürünler yaptım. Şimdilerde boru imalatı yapıp vaktimi geçiriyorum. 15-20 boruyu 1-2 saate kadar yapıyorum. Bu yaşta hala çalışıyorum. Çalışmadığım zaman vakit geçiremiyorum. Kahve alışkanlığım yok, sadece camiden dükkana, dükkandan camiye gidiyorum. Sattığım boruların az çok müşterisi var."

Ilgın, ilçede kendisinden başka bu mesleği sürdürecek kimsenin olmadığını dile getirdi.

Mesleğini gelecek nesillere aktarmak için çırak bulamadığını ifade eden Ilgın, sözlerini şöyle tamamladı:

"1970 yılından beri tek çalışıyorum. İşi beğenip de yanıma çırak olarak gelen yok. Benden başka bu işi yapacak kimse yok. İnşallah biraz daha devam ederiz, 3-5 bir şeyler kazanırız da milletin işini görmüş oluruz. Biri 'Allah razı olsun' dediği zaman bana yetiyor. Bu benim için büyük hediye."

ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor
ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor
ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor
ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor
ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor
ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor
ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor
ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor
ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor

Sivrihisar, Eskişehir, Çankırı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez! 14:58 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi 12:35 Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında 11:15 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! 10:23 Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!

Son Dakika Haberleri
15:00 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
14:57 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı         
15:01
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı         
14:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak         
13:06
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti         
11:20
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement