ESKİŞEHİR - Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi 61 yıldır tenekecilik yapıyor - Son Dakika

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çırak olarak tenekeciliğe başlayan 73 yaşındaki Fikret Ilgın, 61 yıldır mesleğine devam ediyor.

Fikret Usta, ilçedeki Sobacılar Arastası'nda yarım asırdan fazla süredir çalıştığı 10 metrekarelik dükkanında soba borusu üretiyor.

Dükkanından tokmak sesleri yükselen Ilgın, mesleği sayesinde iki çocuğunu büyüttü.

Ilgın, kazancıyla biri üniversiteye hazırlanan, diğeri ise Çankırı'da hemşirelik öğrenimi gören torunlarının eğitimine de destek sağlıyor.

Mesleğini gelecek nesillere aktarma mücadelesi veren Fikret Ilgın, AA muhabirine, 1960'ta çırak olarak başladığı tenekecilikte 7 yılın sonunda usta olduğunu söyledi.

Askerliğini tamamlamasının ardından mesleğine devam ettiğini anlatan Ilgın, şöyle konuştu:

"Aynı dükkanda, 10 metrekarelik dükkanımda yıllardır çalışıyorum. Çocuklarımı burada çalıştığım, kazandığım parayla evlendirdim. Bir dükkanım, bir evim ve bir arabam var. 40 yıldır kazandığım para bu. Soba, kovalı soba, kuzine gibi ürünler yaptım. Şimdilerde boru imalatı yapıp vaktimi geçiriyorum. 15-20 boruyu 1-2 saate kadar yapıyorum. Bu yaşta hala çalışıyorum. Çalışmadığım zaman vakit geçiremiyorum. Kahve alışkanlığım yok, sadece camiden dükkana, dükkandan camiye gidiyorum. Sattığım boruların az çok müşterisi var."

Ilgın, ilçede kendisinden başka bu mesleği sürdürecek kimsenin olmadığını dile getirdi.

Mesleğini gelecek nesillere aktarmak için çırak bulamadığını ifade eden Ilgın, sözlerini şöyle tamamladı:

"1970 yılından beri tek çalışıyorum. İşi beğenip de yanıma çırak olarak gelen yok. Benden başka bu işi yapacak kimse yok. İnşallah biraz daha devam ederiz, 3-5 bir şeyler kazanırız da milletin işini görmüş oluruz. Biri 'Allah razı olsun' dediği zaman bana yetiyor. Bu benim için büyük hediye."