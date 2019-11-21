Son Dakika Haberleri: Meslek alanlarını yerinde incelediler
Son Dakika Güncel Meslek alanlarını yerinde incelediler - Son Dakika

Meslek alanlarını yerinde incelediler

6 saat önce

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında eğitim öğretim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Kocaeli ve İstanbul'a gezi düzenleyerek, buralarda bulunan üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Meslek alanlarını yerinde incelediler, System.String[]

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında eğitim öğretim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Kocaeli ve İstanbul'a gezi düzenleyerek, buralarda bulunan üretim alanlarında incelemelerde bulundu.


Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında eğitim öğretim gören 24 öğrenci, alan öğretmenleri Fikret Denizli, Serdar Ankaralı, Batuhan Öçay rehberliğinde Kocaeli ve İstanbul illerine gezi düzenlendi. Ziyarete katılan öğretmen ve öğrenciler, iş makineleri ve motorlarının arıza tespit ve detaylı bir şeklide revizyon aşamalarını inceledi ve fabrikadaki tüm üretim aşamaları yakından gördü.


Planlanan gezi programı içerisinde öğrencilere İstanbul Boğaz turu yaptırıldıktan sonra Sultan Ahmet meydanında bulunan tarihi yapılar ve teknolojinin tarihsel serüvenine ev sahipliği yapan Rahmi Koç Müzesi ziyaret edildi. - MUĞLA

Anadolu Lisesi, İstanbul, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un tüm büyük ihalelerini canlı yayınlayacağız
İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:03:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meslek alanlarını yerinde incelediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]