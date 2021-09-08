Meslek dededen toruna geçti, üretilen makinalar Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu

EDİRNE - Edirne'de 23 yaşındaki Mutlu Çınarkök, dedesinin 'kaynakçılık ve tarım makinaları tamiri üzerine' 46 yıl önce Tayakadın Köyü'nde başladığı ve işlerin ilerlemesinin ardından sanayide açtığı atölyede babasıyla birlikte üretmeye başladıkları tarım makinaları Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu.

Yunanistan'dan Afrika'ya kadar birçok ülkeden talep var

23 yaşındaki genç girişimci esnaf Mutlu Çınarkök, dede mesleğini büyük bir aşkla devam ettiriyor. Trakya'nın tek saman balya makinesi üreticisi Edirneli Mustafa Çınarkök ve oğlu Mutlu Çınarkök'ün başarısı Avrupa'ya yayılıyor. Trakya'nın tek saman balya makinesini üreten ve iki yılda 20 saman balya makinesi üreten baba-oğul, Yunanistan'a bir, Afrika'ya ise 3 adet balya makinesi sattı. Avrupa'ya toprak işleme ve gübreleme makineleri ihracatı da yapan Çınarkök ailesi, gece gündüz demeden üretmeye devam ediyor.

Babadan oğula geçen bir mesleğe sahip olan Mustafa Çınarkök, şimdilerde işini kendi oğlu ile birlikte yürütüyor. Makine mühendisliğinden mezun olan Mutlu Çınarkök, ürettikleri saman balya makinelerinin tasarımını ve parçalarını yapıyor. Salgın sürecinde de üretmeye devam eden baba-oğul ürettikleri makineleri, Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

Edirne'nin Tayakadın Köyü'nde 46 yıl önce kaynakçılık atölyesi açan İşletmenin kurucusu 69 yaşındaki Arif Çınarkök, balya makinası tamiriyle başladığı işi sanayi sitesinde açtığı işyeri sonrasında oğlu ve torununa devretti. Kaynak ve tamirle işe başlayan Çınarkök ailesi, işlerin ilerlemesinin ardından kendi ürettikleri makinaları Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç etmeye başladı.

"İşleri oğlum ve torunuma devrettim"

Balya makinası tamiri ile başladığını işler açılınca yeni sanayide bir atölye tuttuğunu söyleyen Arif Çınarkök, "Yeni atölyeye geçince oğlum da bana yardıma geldi. 2010 yılında işlerimi tamamen oğluma devrettim. Oğlum diğer imalat makinalarını aldı. Torunum da bu sene makine mühendisliğinden mezun oldu. O da burada çalışmaya başladı. Burada işin teknik boyutunda bize çok faydası oluyor. Şuan işlerimiz ilerledi. Burada ürettiğimiz makinaları kendimiz yapıyoruz. Yurt dışına da ihracatımız oluyor. Buralara gelene kadar çok zorluklardan geçtik imkanlarımız kısıtlıydı. Sabaha kadar çalıştığımız oldu. Çalışarak bu günlere geldik. Oğlum da benim yanımda çalışırken yetişti. Çırak ustayı geçer derler. Çok güzel işler yaptı. Şimdi toprak işleme ve çiftçi malzemelerini üretiyoruz. Günümüzde en büyük sıkıntılardan birisi de çırak yetişmiyor olmasıdır. Çok merak eden yok" dedi.

Tamir ile başladığı işte usta oldu

2010 yılında babasından devraldığı işi ilerleterek oğluyla birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Tarım makinaları imalatı yapan Mustafa Çınarkök, tarım makinelerini tamirle başladığı işte imalat noktasına geçtiğini ve yurt dışına ihraç eder hale geldiğini aktardı. Üretim yaparken teknik bilgilere de sahip olduklarını ifade eden Çınarkök, toprak işleme makinasından saman balyalama makinasına kadar çeşitli tarım aletleri üretmeye başladıklarını ve yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.

"Avrupa'nın birçok noktasından talep var"

Ürettikleri makinalara Avrupa'nın birçok noktasından talep olduğunu dile getiren Çınarkök, "Toprak işleme makinalarından Afrika'ya ihracatımız var. Almanya'ya da ihracatımız oldu. Ürettiğimiz makinalardan bir kısmı Yunanistan, Bulgaristan'da da yoğun ilgi gördü. Ürettiğimiz balya ve toprak işleme makinasından Afrika'ya Moritanya'ya gönderdik. Bunun yanında şuanda ihracat konusunda Etiyopya ve Azerbaycan ile görüşmelerimiz var. Ürettiğimiz makinalar talep görüyor. Salgın sürecinde bütün dünya ülkeleri sıkıntı yaşadı. Biz de bu konuda bir katkı sağlamak için üretmeye devam ediyoruz. Üretim ve tedarik zor olsa da çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Oğlunun üniversiteden mezun olduktan sonra makine üretiminin teknik boyutları konusundaki eksiklikleri tamamladığını belirten Çınarkök, "Oğlum da okuldan mezun olduktan sonra bize daha fazla katkısı olmaya başladı. İşin teknik boyutlarını bilmediğimiz için bu noktada oğlum bizim eksiklerimizi tamamlamış oldu. Hedefimizde bir fabrika kurmak var. İnşallah o zaman daha farklı planlarımız olacak. Dededen toruna devam eden işi en iyi şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Babam bana devretti ben de oğluma devredeceğim. Bu Şekilde nesilden nesile ihracat odaklı ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dedemi ve babamı gururlandırıyor olmaktan mutluyum"

Üniversiteden mezun olmadan önce de atölyede babasına yardıma gittiğini söyleyen 23 yaşındaki Mutlu Çınarkök, şimdilerde işin başına geçmekle birlikte dedesi ve babasını gururlandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Üniversitenin ilk yılındayken bu balya makinasının üretimine başladıklarını aktaran Mutlu Çınarkök, "Şimdi işlerimiz ilerledi çok yüklü makinalarımız var. Üretime geçtiğimizde dışarıdan hiçbir parça almadan kendi malzemelerimizden makinaları tamamlamaya başladık. Üretimi daha ileriye taşımak için daha büyük bir alana geçmeyi planlıyoruz. Bunun yanında makinaların tüm çizim ve tasarımları bize ait. Makinalarımız yurt dışından yoğun talep görüyor. Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Yurt dışı görüşmelerimiz devam ediyor. Afrika, Hindistan, Azerbaycan ile ihraç görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Çırak yetişmiyor"

İşlerindeki en büyük sıkıntının çırak yetişmemesi olduğunu vurgulayan Çınarkök, "Ben kendi işimiz olduğu için çırak olarak başlamadım ama gençler şimdi bu işi yapmak istemiyor. Dedemi ve babamı gururlandırıyor olmak benim için de mutluluk verici oluyor. Dedemin 1975 yılında kurduğu atölyemizi daha ileriye getirmeyi ve işi fabrika ortamına taşımayı hedefliyorum" diye konuştu.