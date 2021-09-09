Meslek Dersi Kitapları İlk Kez "Ücretsiz Kitap" Kapsamına Alındı

Meslek dersi kitapları, ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı. 9. sınıflarda 47 alanda kullanılacak 87 farklı meslek dersine ait 1 milyon 680 bin 92 kitabın hazırlanarak okullara ücretsiz dağıtıldığını açıklayan Bakan Özer, ders kitaplarında yer alan uygulamaların anlaşılmasını kolaylaştırmak için animasyon ve videoların kitaplara karekod uygulaması ile ilişkilendirildiği bilgisini paylaştı. Öğrenciler ve öğretmenler, 9. sınıf meslek dersi kitaplarını, "http://meslek. eba. gov. tr" ve http://eba. gov. tr adreslerinden, 10. sınıflara ait ders kitaplarını da "http://meslek. eba. gov. tr" adresinden temin edebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek dersi kitaplarının da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındığını açıkladı. 47 alan ve 105 dalda eğitim veren 3 bin 156 meslek lisesinin bulunduğu bilgisini paylaşan Bakan Özer, "Bu liselerde okuyan 9. sınıf öğrencilerinin meslek dersi kitapları da artık ücretsiz olarak basılarak okulların açılışı ile birlikte masalarındaki yerini aldı. Böylece mesleki ve teknik eğitimde eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek dersi kitaplarını da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz. " ifadesini kullandı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitimi yapılan 9. sınıflarda 47 alanda kullanılacak 87 farklı meslek dersine ait 1 milyon 680 bin 92 kitabın hazırlanarak okullara ücretsiz dağıtıldığını açıklayan Özer, şu bilgileri paylaştı: "Ders kitaplarının hazırlanmasına alanında uzman geniş bir eğitim kadrosu ile Nisan 2020'de başlandı ve değerler eğitimi de göz önüne alınarak içerikler öğrencilerin daha fazla ve daha nitelikli uygulama yapmasını sağlayacak şekilde hazırlandı. Ulusal bazda tüm öğrencilere sunulan içeriklerin bilgiyi üreten, günlük hayatta kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan, üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman gücü yetiştirmeyi sağlaması hedefimiz olmalıdır. " Kitaplara karekod uygulaması Bakan Özer, meslek dersi kitaplarına ilişkin bir yeniliği de paylaştı. "Ders kitaplarında yer alan uygulamaların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve pekiştirilmesi için animasyon ve videolar, kitaplara karekod uygulaması ile ilişkilendirilmiştir. " ifadesini kullanan Özer, öğrencilerin yapacağı uygulamaya ait karekodu okutarak videoyu tekrar tekrar seyredebileceklerini, sonra uygulama aşamasına geçebileceklerini belirtti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırlanan 87 adet 9. sınıf meslek dersi kitaplarına dijital olarak "http://meslek. eba. gov. tr" ve "http://eba. gov. tr" adreslerinden ulaşabileceğini aktaran Özer, ayrıca 10. sınıflara ait 228 adet ders kitabının da dijital olarak "http://meslek. eba. gov. tr" adresinden temin edilebileceğini belirtti. Bakan Özer, 11. ve 12. sınıf alan dersleri ile seçmeli dersler ve sertifika ders kitaplarının ise hazırlanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.