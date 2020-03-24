Meslek edindirme kursu öğretmenleri, maske üretimine başladı - Son Dakika
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Meslek edindirme kursu öğretmenleri, maske üretimine başladı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sosyal hizmet merkezi bünyesindeki kurslarda görev yapan öğretmenler, 'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında maske üretmeye başladı.

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sosyal hizmet merkezi bünyesindeki kurslarda görev yapan öğretmenler,  'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında maske üretmeye başladı.

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki meslek edindirme kurslarında görevli el sanatları öğretmenleri, koronavirüs salgınına karşı, kentteki kamu personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında, maske üretiyor. Günde yaklaşık 300 maske üretilen merkezi ziyaret eden Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa ile öğretmenlerden bilgi aldı.

Müdür Nergis Mustafapaşa, "Tedbir almanın önemine dikkat çekmek için 'tedbirli ol, sağlıklı kal' adlı bir proje hazırladık. Proje kapsamında da maske dikimine başladık. Amacımız hem bu konuya dikkat çekmek hem de ilgili kurumlara yardımcı olabilmek. Milletimiz birçok sorunun üstesinden geldi. Mutlaka bunun da üstesinden gelecektir. Bugün başladık. Günde yaklaşık 300 maske üretmeyi hedefliyoruz. Meslek edindirme kurslarındaki öğretmenlerimiz şu an gönüllü olarak üretiyorlar. Bu tamamen gönül işi. Üretilen maskeler, belediyemize ve ilgili kurumlara gönderilecek" dedi.

'ÜRETİLEN MASKE SAYISINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ'

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, maskeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihtiyacın karşılanacağını ifade ederek, "İhtiyaç sahiplerine maskeleri hediye vereceğiz. Belediye personeline, polise, jandarmaya, sokakta görev yapanlara ve yaşlılarımıza vereceğiz. Üretilen maske sayısını daha da arttıracağız. Bu işi birlikte başaracağız. Herkes fedakar olmak zorunda. Bunun adı milli mücadeledir. Herkesin taşın altına elini koymalı" diye konuştu.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kurslarda gönüllü çalışan kurs öğretmenlerinin maske üretmeye başladığını ifade ederek, projeyi desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

'HEPİMİZ AYNI MORALLE BURADAYIZ'

Kurs öğretmenlerinden Nuray Çelen, ihtiyaca cevap vermek adına projeye gönüllü katıldıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla konuşarak böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bugün ilk günümüz. Daha pratik olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu işin altında başarılı bir şekilde çıkacağız. Hepimiz aynı moralle buradayız. Birbirimize destek veriyoruz. Çok güzel bir duygu içinde bunu yapıyoruz" dedi. Yelda Değirmendereli de bu zor günlerde herkesin birbirine destek olması gerektiğini kaydederek, "Biz kendi aramızda böyle bir karar aldık. Büyük bir hevesle gönüllü olarak başladık. Maskeleri üretirken steril olmasına dikkat ediyoruz. Bu konuda tüm önlemlerimizi aldık. Hijyenik bir şekilde çalışıyoruz. Elimizden geldiğince seri üretiyoruz. İnşallah daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.

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Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:35 Kaynak: DHA

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