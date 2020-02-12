Meslek edindirme kursunda kursiyerlerle buluştular - Son Dakika
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Meslek edindirme kursunda kursiyerlerle buluştular

6 saat önce

Çalışma ve İşKur Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu Çaycuma ilçesinde meslek edindirme kursu kursiyerleriyle bir araya geldi.

Meslek edindirme kursunda kursiyerlerle buluştular, System.String[]

Çalışma ve İşKur Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu Çaycuma ilçesinde meslek edindirme kursu kursiyerleriyle bir araya geldi.


Çalışma ve İşKur Zonguldak İl Müdürü Demirsu ilk olarak Perşembe beldesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kadınlara yönelik meslek edindirme kursunu ziyaret etti.


Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu İşkur kapsamındaki kursların devletin imkanlari doğrultusunda devam edeceğini ve 5 köy için yeniden planlama yaptıklarını ve bu kursların önümüzdeki aylar içerisinde başlayacağını belirtti. Kurslar sayesinde köylerinde ki vatandaşların hem meslek öğrendiklerini hemde cep harçlıklarını aldıklarını söyleyerek kursların açılmasına destek olan bölge Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'na teşekkür etti.


Demirsu; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun'a makamında ziyarette bulundu. Ziyaretler esnasında Demirsu'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Bayram Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Çaycuma İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu eşlik etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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