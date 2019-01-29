Son Dakika Haberleri: Meslek Edindirme Merkezi, Tekstil Fabrikası Gibi Çalışıyor

Meslek Edindirme Merkezi, Tekstil Fabrikası Gibi Çalışıyor

42 dakika önce

Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi Tekstil ve Konfeksiyon bölümü fabrika gibi çalışıyor.

Meslek Edindirme Merkezi, Tekstil Fabrikası Gibi Çalışıyor, System.String[]
Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi Tekstil ve Konfeksiyon bölümü fabrika gibi çalışıyor.

Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi, tekstil sektörüne kalifiye eleman yetiştirerek, belediyenin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik dikimler için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde pazar filesinden, bayrağa, bereye kadar birçok ürün üretiliyor.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, üretken ve sosyal belediyeciliğin bütün ilkelerini harfiyen yerine getirdiklerini belirtti.

Haberlerde gündeme gelen pazar filesiyle ilgili Meslek Edindirme Merkeziyle görüşmeler yapıldığını belirten Başkan Can, "Marketlerde poşetlerin paralı olmasıyla merkezimizde file üretimine başlamıştık. Bu fileleri de pazar yerinde halkımıza dağıtımını gerçekleştirdik ve çok güzel tepkiler aldık. Şu an file üretimimiz devam ediyor. Hocalarımızın ve öğrencilerimizi ellerine sağlık, çokta şık bir pazar filesi oldu. Meslek Edindirme Merkezimiz hem engellilerimiz hem de vatandaşlarımız için hayata artı değer katmaya devam edecek. Merkezimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza açıktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

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