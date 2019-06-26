Meslek, eğitim, demokrasi ve uyum işbirliği

Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), Marie-Curie-Realschule (MCRS) ile eğitim, mesleki danışmanlık, yüksek öğrenim, demokrasinin teşviki konularındaki uzmanlıklarını pekiştiriyor.

TÜRK-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), Marie-Curie-Realschule (MCRS) ile eğitim, mesleki danışmanlık, yüksek öğrenim, demokrasinin teşviki konularındaki uzmanlıklarını pekiştiriyor. Dernek ve okul, Mannheim'da uygulamalı projelere dayalı, farklı kültürlerden insanların huzur ve saygı içinde birlikteliğine dair ortak projeler geliştirecek. Mannheim DTI ve MCRS'in 25 Haziran'da imzaladıkları işbirliği sözleşmesi eğitim, katılım, sanat ve spor aracılığıyla farklı kültürlerden gelen genç insanların birlikte yaşamına katkı sağlamayı amaçlıyor.



SÖZLEŞMEDE YER ALAN BAZI MADDELER



Kalıcı ve geniş kapsamlı bir işbirliğini hedefleyen işbirliği sözleşmesinde yer alan bazı maddeler şöyle:



Demokrasi, uyum ve önyargılara karşı verilecek DTI ödüllerinin içeriğine katkı.



Yaşları ve eğitim durumlarına göre öğrencilere destek. Velilere yönelik sunumlar, liseden mezun olacaklar için meslek edinmeye ve yüksek öğrenime yönelik seminerler. 'BerufsHochschule' mesleki eğitim diplomasını ve yüksek öğrenim diplomasını, 3 farklı eğitim yerinde (yüksekokul, lise ve staj yapılan işletme), 4 yılda almayı olanaklı kılan yenilikçi bir eğitim konsepti.



Özellikle göç geçmişine sahip öğrencilere yüksek öğrenim ve mesleki eğitim, iş ve öğrenim konularında danışmanlık.



'Mitmachen-Ehrensache - Katılmak Gönül İşi': Okul, meslek ve gönüllülük esasına dayalı eğitime katılım.











MCRS, İŞBİRLİĞİNE İMZA ATILAN ÜÇÜNCÜ OKUL



DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan'ın (SUNTAT) ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde, MCRS Okul Müdürü Hendrik Tzschaschel'a 1.000 Euro'luk bir çek verildi. DTI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Egle, "Marie-Curie-Realschule'nin, DTI'nin özellikle Mannheim Neckarstadt-West'te geliştirmek istediği projeler için önemli bir ortak" olduğunu söyledi.



Marie-Curie-Realschule, DTI'nin resmi olarak işbirliği yaptığı ve projeler geliştirdiği okulların üçüncüsü. Enstitü, 25 Haziran 2018'da Johannes Kepler Okulu, 14 Mayıs 2019'da Mannheim Friedrich List Okulu ile işbirliği sözleşmeleri imzalamıştı.

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