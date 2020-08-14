Meslek Fabrikası, 3 yılda 807 kişiyi iş sahibi yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, son 3 yılda kurslarından mezun olan 807 kişiyi işe yerleştirdi. Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, ücretsiz kursların doğrudan istihdama yansıyacak şekilde ara elemana ihtiyaç duyan sektörler gözetilerek açıldığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yetişmiş iş gücünü ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, 3 yılda Meslek Fabrikası'ndaki kurslardan mezun olan 807 kursiyeri işe yerleştirdi. Kursiyerlerden eğitimini tamamladıktan sonra son 3 yılda kendi iş yerini açanların sayısı ise yaklaşık 80. Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, kursların doğrudan istihdama yansıyacak şekilde ara elemana ihtiyaç duyan sektörler gözetilerek açıldığını belirtti.

"2 bin 768 kişiyi çeşitli alanlarda işe yönlendirdik"

Kentteki mevcut iş gücü ile işveren arasında bir bağ kurmak için İŞKUR hizmet noktası olarak da görev yapan İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ile ilgili bilgi veren Zeki Kapı, 100'e yakın branşta 12 kurs merkezinde açtıkları ücretsiz kurslardan her yıl 10 binin üzerinde vatandaşın yararlandığını söyledi. Kapı, "İŞKUR, üniversiteler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları iş birliğiyle 100 kişilik alanında uzman bir eğitmen kadrosuyla çalışıyoruz. İstihdam birimimiz kurslarımızdan mezun olanlarla işvereni bir araya getiriyor. Öncelikle özgeçmiş formu dolduruyoruz. Özel sektörden gelen iş talepleri doğrultusunda aranan nitelikteki elemanlarımızı işe yönlendiriyoruz. Tekstil, turizm, pastacılık, çiçekçilik, barista ile sanayi sektörüne ara eleman yetiştiren branşlarımız yoğun ilgi görüyor. Bugüne kadar 2 bin 768 kişiyi çeşitli alanlarda işe yönlendirdik. Bu kişilerin içerisinden 807 kişi işe yerleşti. Birimimiz ayrıca Meslek Fabrikası'ndaki kurslara katılmayıp iş arayanlar için de köprü görevini yürütüyor. İşsizlik oranlarının arttığı pandemi döneminde işsizliğe çare olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

1 Eylül'de açılıyorlar

Kursiyerler eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip oluyor. Küresel salgın döneminde kurslara ara veren Meslek Fabrikası, 1 Eylül'den sonra kursları açma planıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş. ile örnek işbirliği

Meslek Fabrikası'nin CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş. ile işbirliği ise devam ediyor. 2019'da da Meslek Fabrikası teknik eğitimlerinden mezun olan 7 kişi firmada işe başladı. Firma bu hafta İzmir'in farklı bölgelerindeki fabrikaları için istihdam etmek üzere personel mülakatını Meslek Fabrikası'nda yaptı. Mülakatlara Meslek Fabrikası'nın torna tesviye, gazaltı kaynak ve otomotiv kurslarından mezun 7 kişi de katıldı.

Her ilçeye özgü kurslar açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 'Kırsalda Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Çalışmaları' kapsamında her ilçenin niteliklerine göre farklı kurslar da düzenliyor. Karaburun'da sepet örücülüğü, ahşap yakma, sabun yapımı, girişimcilik, ev pansiyonculuğu, seramik ve balık ağı örme, Urla'da aşçılık, pastacılık, girişimcilik ve ev pansiyonculuğu, balık ağı örme ve seramik, Seferihisar'da reçel, turşu ve konserve yapımı eğitimi ve ev pansiyonculuğu, Beydağ'da ipek dokuma, el nakışları ve balık ağı örme, Tire'de kültür mantarcılığı, hasta ve yaşlı bakımı ve süt ve süt ürünleri işleme teknikleri (süt hijyeni, peynir üretimi ve içme sütü işleme), Dikili'de ev pansiyonculuğu, topraksız tarım ve açık alan satıcılığı, Bergama'da engelliler için topraksız tarım, Foça'da ev pansiyonculuğu, topraksız tarım ve seramik, Kiraz'da istiridye mantarcılığı, Torbalı'da işaret dili eğitimi ve topraksız tarım ile proje hazırlama düzenlenen kurslar arasında. - İZMİR