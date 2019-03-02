Son Dakika Haberleri: Meslek Gruplarının Oluşturduğu Koro Konser Verdi

Meslek Gruplarının Oluşturduğu Koro Konser Verdi

20 dakika önce

Gümüşhacıköy Müzik ve Halk Oyunları Derneği bünyesinde esnaf, öğretmen, öğrenci ve ev hanımlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

Meslek Gruplarının Oluşturduğu Koro Konser Verdi, System.String[]
Gümüşhacıköy Müzik ve Halk Oyunları Derneği bünyesinde esnaf, öğretmen, öğrenci ve ev hanımlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen şef Bayram Aksoy yönetimindeki 47 kişilik koro, "Her Telden Nağmeler" temalı Türk Halk Müziği konserinde anonim ve yöresel eserlerden oluşan 25 türkü seslendirdi.

Aksoy, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun tamamının gönüllülerden oluştuğunu söyledi.

Koroda öğrenci, esnaf, ev hanımı ve çalışanlar bulunduğunu anlatan Aksoy, "Uzun zamandır bu konseri vatandaşlarımıza sunmak için hazırlanıyoruz. Büyük emek harcadık. Halkın içinden gönüllü insanlardan oluşan Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Korosuna sahip olduğumuz için mutluyuz, gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı

Konsere Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, AK Parti Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı Ömerül Faruk Yavuz ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Güncel
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