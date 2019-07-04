Son Dakika Haberleri: Meslek komiteleri sorunlara çözüm arıyor
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Meslek komiteleri sorunlara çözüm arıyor

54 dakika önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meslek Komiteleri sektörel sorunlar ve çözüm önerileri için bir araya geldi.

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meslek Komiteleri sektörel sorunlar ve çözüm önerileri için bir araya geldi.
KTO'dan yapılan açıklamaya göre, 41 meslek komitesi her ay en az 1 kez toplanarak kendi sektörlerindeki gelişmeleri değerlendiriyor, belirli gündem maddeleri çerçevesinde kararlar alarak faaliyetlerini sürdürüyor.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy yapılan çalışmaları hızlandırmak, çözüm bekleyen konuları bir an evvel sonuca bağlamak için harekete geçti.
İlk etapta 5 meslek komitesi temsilcileri ve ilgili meslek komitelerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Gülsoy, komitelerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Toplantıya katılanlara teşekkür eden Başkan Gülsoy, katılımdan memnun olduğunu dile getirerek, ne kadar çok fikir olursa o kadar çok çözüm olacağını belirtti.
Daima ortak akılda buluşmanın önemine vurgu yaptığını ifade eden Başkan Gülsoy, şunları kaydetti:
"Yönetime gelmeden önce savunduğum ve hala da ısrarla aynı yolda gittiğim 2 şey var. Birlikte güçlüyüz, ortak akılda ilerleyeceğiz. Bizler birbirimizden güç alarak çalışmalarımıza devam edecek, çalıştıkça daha da güçleneceğiz. Hepimizin amacı aslında ortak. Bizler bu memleket için bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Amaç aynı olunca yollar farklı olsa da tek bir çıkışta buluşuyoruz. Bu nedenle farklı yollardan gidip süreci uzatmaktansa aynı yolda güvenle ilerleyip bir an evvel hedefe varmak istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:16 Kaynak: AA
Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel
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