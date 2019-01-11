Meslek Komitesi Başkanı Güçlü'den Değerlendirme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, Gölbaşı'ndaki doğal taş fabrikalarını gezerek sorunları hakkında bilgi aldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, Gölbaşı'ndaki doğal taş fabrikalarını gezerek sorunları hakkında bilgi aldı.



Gölbaşı andezit taşı fabrikalarının sorunları ve yaşadıkları sıkıntılar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Güçlü, ekonomik dar boğazdan geçildiği bu günlerde sektörel sıkıntıların hafifletilmesi, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.



Ana girdilerin enerji, yakıt, personel gideri olarak ön plana çıktığını belirten Güçlü, "Maliyetlerimizin düşmesi adına kamusal destek ve teşviklerin kapsamının genişletilmesini beklemekteyiz. Makine ve ekipman desteği de bu kapsama alınmalıdır. Ayrıca yerli milli taşlarımızın özellikle kamuda tercih edilmesini talep etmekteyiz." dedi.



Doğal taş ve mermer sektörünün Türkiye ekonomisine katkılarını değerlendiren Güçlü, "2017 yılında 2,2 milyar dolar olan ihracat, geçen yıl 2,5 dolara yaklaştı ama umut ediyoruz ki ülkemiz doğal taş ihracatı 8-10 milyar dolar seviyelerine çıkar. Bu da ekonomimize can suyu olacaktır." diye konuştu.



KOBİ Değer Kredisi'nin önemine de değinen Güçlü, şunları kaydetti:



"Firmaların ve sektörün gelişmesi adına sektörel destekler artarak devam etmelidir. Kalkınmada öncelikli bölgelerin aldığı teşviklerden Ankara'da faaliyet gösteren firmalarımızın da aynı şekilde faydalanmasını istiyoruz. Tüm bunlar ekonomimize, üretim ve istihdam olarak geri dönecektir. Bu kapsamda devletimizin açıkladığı, KOBİ Değer Kredisi olarak isimlendirilen paketi yerinde ve anlamlı bir adım olarak buluyoruz. 2019'un ilk çeyreğinde KOBİ'lerimize verilen desteğin can suyu olacağına inanıyoruz."



Güçlü, Ankara Ticaret Odası 30. Meslek Komitesi olarak sektörel sorunların ilgili kamu kurumlarına aktarılmasında çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Takip ettiğimiz sorunların çözüme kavuşması, firmalarımızı rahatlatmaktadır. 2019 yılında firmalarımızın kurumsal yapılarını muhafaza etmeleri istihdam noktasında son derece önemlidir. ATO'nun yapmış olduğu çalışmaları olumlu buluyor, sorunların çözümünde daha aktif rol alması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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