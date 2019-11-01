Son Dakika Haberleri: "Meslek konusunda birimize bir şey olduğunda tek ses olabilmeliyiz"
Son Dakika Güncel 'Meslek konusunda birimize bir şey olduğunda tek ses olabilmeliyiz'

"Meslek konusunda birimize bir şey olduğunda tek ses olabilmeliyiz"

7 saat önce

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) il merkezinde bulunan cemiyet üyesi basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) il merkezinde bulunan cemiyet üyesi basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, gazetecilik mesleğinde birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Demir, gazetecilik mesleği adı altında sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunu yönlendiren, yanıltan kişilerin olduğunu dile getirerek, "Yazılı basın, radyo televizyonlar ile internet mecrasını bütün olarak ele alan, düzenleme, denetleme, destekleme ayaklarını içeren sistem kurulmalı. Gazeteciliğin yeni mecrası olan dijital sektörü kapsayan internet yasası çıkarılmalı. Aksi halde şantajcı, yalancı, baskıcı kişiler mesleğimizin onuru zedelemekte, meslek mensubu olmamalarına rağmen ortalıkta dolaşmakta. Bunların önüne meslek kuruluşlarının baro v benzeri kuruluşlara dönüştürüleceği Basın Meslek Yasası ile geçilebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Tüm gazetecilerin aynı gemide olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Gemi batmak üzere, biz yaptıklarımızla bu gemiye su taşıyoruz. Hiç kimse birbirini sevmek zorunda değil. Fakat meslek konusunda birimize bir şey olduğunda tek ses olabilmeliyiz. Biz mesleğimizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi içeren görüşlerimizi rapor haline getirerek sunduk. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yeni bir çalışma yapıyor, gazeteciliğin tanımları konusunda. Meslektaşlarımızı olumlu yönde etkileyeceğine inandığımız değişikliklerin önümüzdeki 5-6 ay içerisinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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