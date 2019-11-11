Meslek liseleri 10 ayda 217 milyon lira gelir elde etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, özel eğitim okulları, eğitim vakıfları ve sanayi temsilcileriyle de bir araya geldi. Ziyaretleri içinde okul yöneticileri ve öğretmenlerle de görüşen Mahmut Özer, Bursa'da mesleki ve teknik eğitimle ilgili ciddi bir potansiyel olduğunu ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mahmut Özer, "Çalışmalarımızı 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda daha da yoğunlaştırmalı, yapılan tüm çalışmaların öğrenci ve sektörü ortak bir paydada buluşturacak şekilde 'karşılıklı memnuniyet' çerçevesinde sürdürmeliyiz. Öğrencilerimizin mesleklerini, sektör beklentileri doğrultusunda uygulamalı şekilde öğrenecekleri işbirliklerimizi geliştirmeli, öğretmenlerimizi bu sürecin ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz" dedi.

GELECEK YIL HEDEF 20 BİN ÖĞRETMEN

Mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde bir önceki yıla göre 6 katlık artış gerçekleştiğini belirten Mahmut Özer, "2019 yılında 15 bin atölye ve laboratuvar öğretmenimiz iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. Bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. 2020'de 20 bin öğretmenimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almasını planlıyoruz. Böylece öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 70'ine bu eğitim imkanını sunmuş olacağız. Bu eğitimlerle mesleki ve teknik eğitimimiz, daha da güçlenmiş olacak" diye konuştu.

Mesleki eğitim merkezleri istihdam açısından oldukça başarılı bir model

Mesleki eğitim merkezlerinin işletmelerin kalfa ve usta ihtiyacını karşıladığına işaret eden Özer, buralarda öğrencilere uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitim verildiğini söyledi. Mesleki eğitim merkezlerinin istihdam açısından oldukça başarılı bir model olduğunu da belirten Özer, mezunların eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranlarının yaklaşık yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu ifade etti.

2019-2020 eğitim öğretim yılında fikri mülkiyet kapsamında, patent, faydalı model, marka ve tasarımını ana tema olarak belirlediklerini ifade eden Özer, "Önümüze somut bir hedef de koyduk. Hedefimiz, bu eğitim öğretim yılı sonunda 150'si BİLSEM, 100'ü mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini almak. Potansiyelimizle karşılaştırıldığında rahatlıkla başarabileceğimiz bir hedef. Bursa'dan bu alanda da beklentimizin yüksek olduğunu ifade edebilirim" dedi.

10 AYDA YAPILAN ÜRETİMDEN 217 MİLYON LİRA GELİR

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildiğini belirten Mahmut Özer, döner sermaye sisteminin okul sektör iş birliğine de önemli katkı sağladığını, bunun yaygınlaştırılmasının öğrencilerimizin eğitim aldıkları mesleklere karşı ilgilerinin artması ve mesleklerini sahiplenmeleri için de önem arz ettiğini söyledi.

(İHA)