Meslek liseleri açıldı, öğrenciler okulun yolunu tutu - Son Dakika

- Meslek liseleri açıldı, öğrenciler okulun yolunu tutu

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu kararla Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri uzun bir aradan sonra bugün itibariyle yüz yüze eğitime başladı. Okulun açıldığı ilk gün meslek lisesi öğrencileri, sınıflarının yolunu tuttu.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan duyuruda Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da meslek liselerinde yüz yüze eğitim korona virüs tedbirleri ile başladı. Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarının yolunu tuttu. Tedbirler alarak okula gelen öğrenciler, kitaplarını alıp atölyelerine geçti.

Bazı öğrenciler okulların açılmasına sevinirken bazı öğrenciler de tedbirlere uyulmayacağını ve virüsün yayılacağı düşünmelerinden dolayı mutsuzluk yaşadı. Öğrencilerden Azat Dal, korona ile baş edilmediğini, okulların açılmasına hiç mutlu olmadığını ifade etti. Dal, "Çocukların hiç biri laf dinlemiyor, bu korona sürecinde sosyal mesafeyi koruyabilirler mi, koruyamazlar mı belli olmaz. Doğru bir hareket bulmadım. Kim tedbire uyar ki, bu süreç altında korona belki daha da fazla olabilir" dedi.