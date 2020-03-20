Meslek liseleri fabrika gibi maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek liseleri fabrika gibi maske üretiyor - Son Dakika

Meslek liseleri fabrika gibi maske üretiyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Van'da korona virüsle mücadele çerçevesinde meslek lisesi öğretmenleri ve kursiyerler maske üretmeye başladı.

Meslek liseleri fabrika gibi maske üretiyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Van'da korona virüsle mücadele çerçevesinde meslek lisesi öğretmenleri ve kursiyerler maske üretmeye başladı.


Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de ölümlere neden olan ve dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden dolayı tıbbi ve medikal malzeme fiyatlarının artmasının yanı sıra temin edilmesi de zorlaştı. Bu kapsamda harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 14 ili pilot il olarak belirledi.


Pilot il seçilen Van'da; Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Van Olgunlaşma Enstitüsü olmak üzere 4 mesleki okul, maske üretimine başladı. Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesinde öğretmen ve kursiyerler, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan atölyelerde üretim yapıyor.


"Seri üretim devam ediyor"


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Serkan Karakurt, maske üretimi konusunda okul olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Okuldaki seri üretime devam ettiklerini ifade eden Karakurt, "Maske üretimi konusunda seçilen pilot illerden olan Van'da üretime başladık. Korona virüse karşı okulumuzun moda tasarım öğretmenleri ve kursiyerlerimizle birlikte maske üretimine başladık. Seri üretimimiz devam ediyor. İnşallah bu salgını ülke olarak en kısa sürede atlatırız" dedi.


"10 bine yakın üretim bekliyoruz"


Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi Moda Teknolojisi Alan Şefi Özlem Yavuz ise şu an ellerinde bulunan malzemeyle 10 bine yakın maske üretebileceklerini belirterek, "Atölyemizde 14 ilin pilot il seçilmesiyle beraber maske üretimine dahil olduk. 3 öğretmenimiz ve açık liseden 5 kursiyerimizle beraber bu üretimin içindeyiz. Üretim için kullandığımız malzemeyle beraber çift kat olmak üzere sıkıştırılmış dokusuz kumaş kullanılıyor. Şu an günlük 150-200 üretim bekliyoruz. Şu an elimizdeki kumaş miktarıyla 10 bine yakın üretim bekliyoruz" diye konuştu.


"14 ilden 37 okul fikir alışverişi yapıyor"


Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Elif Yörük de maske üretimi konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 4 okulun görevlendirildiğini ifade etti. Yörük, "Diğer okullarımızla üretim startını verdik. Bakanlığımız tarafından kurulan ortak platformumuz var. 14 ilden 37 okul fikir alışverişi yapıyor. Okullarımızdaki düz makinelerle üretime başladık" şeklinde konuştu. - VAN

Pilot, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:07 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:48:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslek liseleri fabrika gibi maske üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]