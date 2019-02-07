Son Dakika Haberleri: Meslek liseleri için "müjdeler" yolda

Meslek liseleri için "müjdeler" yolda

58 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz" dedi.

Meslek liseleri için
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:50 

Ziya Selçuk, Ekonomi
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