Meslek liseleri için "müjdeler" yolda
58 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, "Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:50
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