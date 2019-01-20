Son Dakika Haberleri: Meslek liseleri için rapçi oldular

Meslek liseleri için rapçi oldular

24 dakika önce

Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren BOSİAD, projesinin açılışını düzenlediği konserle gerçekleştirdi.

Meslek liseleri için rapçi oldular, System.String[]
Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren BOSİAD, projesinin açılışını düzenlediği konserle gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:35 

Ekonomi
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