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Meslek liseleri tarihi rekorla 2021'de ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağladı - Son Dakika

Meslek liseleri tarihi rekorla 2021'de ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağladı

04.01.2022 12:46

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde döner sermaye kapsamındaki üretimden elde edilen gelirin 2020 yılında 503 milyon olduğunu belirterek, "2021 yılında 1 milyarlık bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemiştik.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde döner sermaye kapsamındaki üretimden elde edilen gelirin 2020 yılında 503 milyon olduğunu belirterek, "2021 yılında 1 milyarlık bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemiştik. Bugün bu hedefimizi tutturduğumuz gibi aştığımızı da kamuoyuyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2020 yılına göre, gelirlerimiz yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon lira bandına ulaşmıştır." dedi.

Bakan Özer, tarihi bir rekora imza atarak 2021'de ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağlayan meslek liselerine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

2020'nin mesleki eğitim açısından oldukça başarılı geçtiğini, 50 Ar-Ge merkezinin açıldığını belirten Özer, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin tamamlandığını, döner sermaye kapsamında üretim kapasitesinde de hedeflerin aşıldığını ifade etti.

Mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında üretimi artırmaya çok önem verdiğini söyleyen Özer, bunun amacının, öğrencilerin yaparak öğrenmeleri ve el becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra istihdam edilebilirliklerini arttırmak olduğunu vurguladı.

Mevzuat çerçevesinde öğrencilerin döner sermayeden asgari ücret kadar pay alabildiğini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 2020 yılında bu kapsamda yapılan üretimden elde edilen gelir 503 milyondu ve 2021 yılında 1 milyarlık bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemiştik. Bugün bu hedefimizi tutturduğumuz gibi aştığımızı da kamuoyuyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2020 yılına göre, gelirlerimiz yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon lira bandına ulaşmıştır. Bu süreçte emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı, tüm il milli eğitim müdürlerimizi, okul müdürlerimizi tebrik ediyorum."

Böylece meslek liselerinin rekor kırdığına işaret eden Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi 2022 yılı hedefinin ise 1,5 milyar liralık gelire ulaşmak olduğunu kaydetti.

İstanbul, Türkiye birincisi oldu

Bu hedefe ulaşabilmek için çalışacaklarının altını çizen Özer, 2021'de üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu bildirdi.

İstanbul'un, 3 sene önce üretim kapasitesi en fazla olan ilk 20 ilin içerisinde yer almazken, tüm kapasitesini kullanarak 121 milyonluk gelirle Türkiye birincisi olduğunu belirten Özer, İstanbul'u Ankara'nın 88 milyonluk gelirle, İzmir'in ise 50 milyon liralık gelirle takip ettiğini ifade etti.

Bakan Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 16 milyon 619 bin liralık üretimle Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye birincisi, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 15 milyon 382 bin liralık üretimle Türkiye ikincisi, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de 14 milyon 797 bin liralık üretimle Türkiye üçüncüsü olduğuna işaret etti.

Okul yöneticilerini öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Bakan Özer, "2021 yılı içinde döner sermaye kapsamında yapılan üretimden, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de önemli miktarda pay aldılar. Öğretmenlerimiz geçen sene aldıkları paydan yüzde 55'lik artışla bu sene 115 milyon lira pay aldılar. Öğrencilerimizin de 2020 yılındaki almış oldukları pay yüzde 59'luk artışla yaklaşık 48,6 milyon liraya ulaştı. 2022 yılındaki hedefimiz 1,5 milyarlık üretim kapasitesine ulaşarak mümkün olduğu kadar Türkiye'de mesleki eğitim gören tüm öğrencilerin en az okurken asgari ücret kadar ücret alabilmelerini sağlamak. Emek veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah 2022 yılı, mesleki teknik eğitim açısından çok başarılı bir yıl olarak geçecektir." diye konuştu.

Meslek liseleri tarihi rekorla 2021'de ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağladı
Meslek liseleri tarihi rekorla 2021'de ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağladı
Meslek liseleri tarihi rekorla 2021'de ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağladı

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek liseleri tarihi rekorla 2021'de ekonomiye 1 milyar 162 milyon lira katkı sağladı - Son Dakika


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