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Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Enerjilerini Birleştiren Yarışmada Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı - Son Dakika

Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Enerjilerini Birleştiren Yarışmada Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı

28.06.2021 16:09
Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Enerjilerini Birleştiren Yarışmada Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı, System.String[]

Mesleki eğitimi güçlendirmek ve okullar arası başarı farklarını azaltmak için geliştirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri, meslek lisesindeki arkadaşları ile sanatsal etkinliklerde buluştu.

Mesleki eğitimi güçlendirmek ve okullar arası başarı farklarını azaltmak için geliştirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri, meslek lisesindeki arkadaşları ile sanatsal etkinliklerde buluştu.

Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin akranlarına verdiği çevrim içi eğitimlerle 81 ildeki öğrenciler, resim ve müzik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreninde, projenin büyük bir akran dayanışması örneği olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, illere bağlanarak öğrencilerle konuştu. Öğrencilerin ödül törenindeki heyecanına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer de ortak oldu.

Selçuk, paylaştıkça ne kadar güzel bir işe imza atıldığının daha iyi anlaşıldığını söyleyerek farklı okulların potansiyelinin aynı amaçta buluştuğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek "Mesleki eğitim ve sanat eğitiminin bir arada konuşuluyor olması çok yakın hususların bir araya gelmesi anlamına geliyor. " dedi. Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bütün öğrencilerimizin sanatsal faaliyetlerin içinde olmasını, iyi izleyiciler ve dinleyiciler olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" faaliyeti bir yarışma ile nihayetlendi.

81 ilde güzel sanatlar liselerindeki gönüllü öğrencilerimiz, öğretmenlerinin rehberliğinde büyük bir akran dayanışması örneği sergileyerek 1000 okuldaki öğrenci arkadaşlarına çevrim içi ortamda müzik ve resim alanında bilgi ve birikimlerini aktardı. Bu etkileşimde 92 güzel sanatlar lisesinden 996 mesleki ve teknik lisesine yol açıldı ve yaklaşık 7 bin mesleki teknik lisesi öğrencimiz müzik ve resim alanlarında özel eğitimler aldı. Bu eğitimleri arkadaşlarına 1000'in üzerinde güzel sanatlar lisesi öğrencimiz verdi. Ayrıca 22 sivil toplum kuruluşu da bu faaliyete destek oldu. İnanıyorum ki hayranlık uyandıran bu dayanışma bundan sonra yapılacak birçok çalışmaya örnek teşkil edecek. "

Öğrencileri tek tek kutlayan Selçuk, onlarla konuştukça ne kadar güzel bir işe imza atıldığını gördüğünü belirterek projenin devamının geleceğini duyurdu.

Ortaya çıkan birbirinden güzel eserlerin katıldığı yarışmada; her il, resim ve müzik alanında ilk 3'e giren öğrencileri belirledi.

Program sonunda yarışmanın 81 ildeki birincisine dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü olanlara tablet hediye edildi.

Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Enerjilerini Birleştiren Yarışmada Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı

Ziya Selçuk, okullar, Müzik, Okul, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Enerjilerini Birleştiren Yarışmada Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı - Son Dakika


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