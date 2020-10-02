Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, 5 Ekim'de başlayacak meslek liselerindeki yüz yüze eğitimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, 5 Ekim'de başlayacak meslek liselerindeki yüz yüze eğitimi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin, "Uygulama dersleri, gruplar halinde,...

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, 5 Ekim'de başlayacak meslek liselerindeki yüz yüze eğitimi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin, "Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkati çekerek öncelikle iş yeri stajları konusunda öğrencilerin taleplerinin bulunduğunu belirtti.

Selçuk, şöyle devam etti:

"İlk olarak, 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz, bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz."

Meslek liselerinde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren başlatılamasına ilişkin bilgilere de yer verildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül'de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okuldaki yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları, salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler, gruplara ayrılacak, her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken, teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi; haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, 5 Ekim'de başlayacak meslek liselerindeki yüz yüze eğitimi değerlendirdi Açıklaması

milli eğitim bakanlığı, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Selçuk, 5 Ekim'de başlayacak meslek liselerindeki yüz yüze eğitimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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