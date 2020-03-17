Meslek liselerinden korona virüsü mücadelesine tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek liselerinden korona virüsü mücadelesine tam destek - Son Dakika

Meslek liselerinden korona virüsü mücadelesine tam destek

6 saat önce

Kırıkkale'de bulunan iki farklı lisede öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla evsel ve endüstriyel temizlik malzemelerinin seri üretimine başlandı.

Meslek liselerinden korona virüsü mücadelesine tam destek, System.String[]

Kırıkkale'de bulunan iki farklı lisede öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla evsel ve endüstriyel temizlik malzemelerinin seri üretimine başlandı.


Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Alanı öğretmen ve öğrencileri, küresel bir sorun haline gelen korona virüsüne karşı dezenfektan ürün üretimine başladı. Okullarda kolonya, çamaşır suyu, sıvı ve katı el sabunu, köpüklü el sabunu, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, cam sil, yağ çözücü, kireç sökücü, banyo ve tuvalet temizleyici üretiliyor.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte milli eğitim camiası olarak çok hızlı organize olduk ve öğrencilerimizi en üst seviyede sağlıklı ortamlarda tutma çalışmasının yanında okullarımızın ihtiyaç duyacağı temizlik maddelerini de yine bu alanda yetkin okullarımızda ürettik. Hem okullarımızın hem de tüm devlet kamu kurum ve kuruluşlarının malzeme ihtiyaçlarını karşılama çalışması içerisindeyiz. Üstün bir gayretle okullarımızı dezenfekte eden tüm okul idaresi ve görevli personelimize, çok kısa sürede organize olarak temizlik malzemeleri imalatına başlayan Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda okullarımızın ürettiği ürünlerde patent ve lisans çalışmaları ile markalaşma yolunda ilerleyeceğiz" denildi. - KIRIKKALE

Anadolu Lisesi, Kırıkkale, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı         
14:06
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 00:10:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslek liselerinden korona virüsü mücadelesine tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]