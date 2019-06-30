Son Dakika Haberleri: Meslek liselerine 20 milyon liralık destek
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Meslek liselerine 20 milyon liralık destek

56 dakika önce

Bursa'da iş dünyasına yönelik projeleriyle uzmanlık merkezi haline gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitimde dönüşümü hızlandıracak projeye start verdi.

Meslek liselerine 20 milyon liralık destek, System.String[]
Bursa'da iş dünyasına yönelik projeleriyle uzmanlık merkezi haline gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitimde dönüşümü hızlandıracak projeye start verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:48 
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi
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