Meslek liselerine 20 milyon liralık destek
56 dakika önce
Bursa'da iş dünyasına yönelik projeleriyle uzmanlık merkezi haline gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitimde dönüşümü hızlandıracak projeye start verdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:48
'da iş dünyasına yönelik projeleriyle uzmanlık merkezi haline gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitimde dönüşümü hızlandıracak projeye start verdi.
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