Meslek liselerinin atölyelerini yenileyen SEUP projesinin ikinci fazı 57 pilot okulda başladı - Son Dakika

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce "meslek liselerinin atölyelerini yenilemek, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk öğrencilerin sosyal uyumunu güçlendirmek, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek gençleri mesleki eğitime teşvik etmek" için yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) ikinci fazının açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Serkan Gür, SEUP II projesine seçilen 57 mesleki ve teknik eğitim okul müdürünün katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin, Türk ve Suriyeli öğrencilerin mesleki eğitim kapsamında uyumlu hale gelmeleri içinde yapıldığını kaydetti.

Mesleki ve teknik eğitimde en önemli konulardan birisinin teknik alt yapı eksikliği olduğunu belirten Gür, projenin birinci fazında 55 okulda 21 alanda 1187 atölyenin yenilendiğini ve bunun mesleki eğitim adına çok kıymetli bir gelişme olduğunu söyledi.

Gür, SEUP projesinin ikinci fazında 57 okulun 15 alanının destekleneceğini, bu okullarının atölyelerinin yenilenmesi ve öğrencilerin başarısının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Konuşmaların sonunda okul yöneticilerine proje hakkında bilgi verildi.

75 milyon avro bütçeli proje

Avrupa Birliği FRIT fonu kapsamında, KfW tarafından yönetilen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan SEUP II, okulların mesleki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi amacıyla "15 meslek alanında ekipman alımı ve atölye kurulumları", "geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrencilere yönelik öğrenci destek paketleri" ve tüm bunlara ilişkin "farkındalık ve görünürlük oluşturmaya yönelik yürütülen iletişim faaliyetleri" olmak üzere 3 ana bileşenden oluşuyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP II) geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrencilerin sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek, gençleri mesleki eğitime teşvik etmek için yürütülüyor.

75 milyon avro bütçeli projenin ikinci fazı, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'daki 57 okulda gerçekleştirilecek.